El último deseo de Karla Luna, en manos de la justicia (y del esposo de Karla Panini)

La familia de Karla Luna quiere un acuerdo con Américo Garza. Así lo solicitó en una improvisada conferencia de prensa, donde los hijos mayores de la fallecida conductora, Rubén y Stephanie, junto con los padres de la actriz, doña Josefina y don Rubén, manifestaron que quieren a las niñas de vuelta o, al menos, una convivencia justa.

El pasado cinco de octubre, la familia perdió a las pequeñas en un arrebato de Américo Garza cuando Victoria y Valentina fueron sustraídas del domicilio de Karla Luna, entre gritos de las niñas y la angustia de una abuela que recién había perdido a su hija.



Los hijos mayores de Luna son fruto de una relación amorosa que mantuvo durante su adolescencia y de la que poco se sabe. Más tarde llegaron dos pequeñas más a la vida de Karla: Sara y Víctoria. Víctoria y Sara son hijas de Américo Garza, con quien estuvo casada por casi 9 años, hasta que él se involucró sentimentalmente con quien fuera por muchos años su mejor amiga, Karla Panini. Sara, de 7 años, en uno de sus cumpleaños. Víctoria, de 5 años, es un verdadero encanto... A pesar de estar enferma, Karla siempre buscaba divertirse al lado de sus retoños. La artista de 38 años fue una madre dedicada y amorosa. Como muestra esta foto donde aparecen Sara y Víctoria en la hora del baño. Luna manifestó que sus hijos eran su mayor motor en la lucha contra su enfermedad. Esta es una de las últimas fotografías que la 'comare morena' colgó en sus redes sociales. Así como sus hermanos mayores, las más pequeñas de la familia siempre buscaron alegrar el corazón de mamá. La mejor herencia que Karla le dejó a sus hijos fue siempre sonreír ante las adversidades.



Gabriel Guajardo, abogado de la familia Luna, aseguró que han sido muy respetuosos y están a la espera de que las autoridades determinen qué va a pasar respecto a la guardia y la custodia, y de cómo se repartirán las convivencias de las menores.

“Américo no ha dado la cara, no se ha establecido un lugar donde pueda ser notificado. No se trata de que la gente ejerza sus derechos de manera unilateral, tratando de obtener una versión muy particular de la justicia. El señor está tratando de ejercer una versión particular de su visión de justicia y esta no le compete a él, le compete a las autoridades, le compete al Ministerio Público, a los jueces mediante pruebas que se van a llegar en el momento”, dijo el abogado.



Guajardo comentó que hace tres días se dieron cuenta que Américo presentó una demanda de amparo para evitar ser detenido y para mantener la custodia de las niñas, aun así resaltó: “Nosotros hemos considerado que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece que cuando un persona acude a solicitar la demanda de amparo y omite narrar hechos que le constan para obtener una ventaja procesal indebida, se actualiza el delito contra la ley de amparo que va de dos a seis años de prisión”.



Junto a Karla Panini aparecen hijas de Karla Luna en video difundido luego de su muerte



La señora Josefina, entre tanto, explicó a los medios de comunicación que Karla Luna había tenido oportunidad de discutir la situación de las niñas con Américo: “De hecho a mí me dijo que no me preocupara, que ya había hablado con él para que no hubiera ningún problema, porque, como ya lo hemos comentado, la última voluntad de mi hija era que no separaran a sus hijos. Una semana antes él estaba de acuerdo. No sé porque cambio de opinión. Para nosotros es una sorpresa”, explicó.

Stephanie, la hija mayor de Karla Luna, se refirió al video que se filtró a algunos medios, donde se podían ver las niñas jugando en una cama elástica y comiendo pastelillos: “Al final son niños, les das pastelitos, golosinas y seguramente van a estar contentos por el momento y, honestamente, eso no quiere decir que las niñas estén completamente felices. Al no estar con nosotros, que somos con los que convivían a diario, con sus abuelos que las procuraban, con mi hermano y yo que les damos todo el amor del mundo, al final ese video no dice nada, no podemos asegurar que estén felices, es por eso que queremos llegar a un acuerdo”, dijo.



Al respecto también del video, la mamá de Karla Luna se limitó a decir: “Lo que pedimos es verlas, saber cómo están, el video que sacaron a mí me dio mucha tristeza”.

El próximo 18 de octubre, tanto la familia de Karla Luna, como Américo Garza, tendrán que verse las caras en los juzgados regiomontanos de México, para tratar de llegar a un acuerdo.