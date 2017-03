El papá de Alan Tacher no se arrepiente de haberlo disciplinado a fuerza de correazos

Alan Tacher celebra este martes su cumpleaños 46 en su natal México, donde el conductor de Despierta América se vio con su papá Alejandro, quien le reiteró que no tenía ningún remordimiento por haberlo criado a fuerza de correazos.

"Él no se arrepiente e incluso dice que como éramos tres niños y nos portábamos muy mal, tenía que tomar cartas en el asunto. Mark (su hermano menor) ya lo agarró cansado, por eso no le tocó tanto", admitió Alan Tacher en entrevista con Mezcalent.

En verano del pasado año, el conductor de mayor edad de Despierta América, llamó la atención sobre el tipo de castigos físicos que recibió en su infancia. "Mi papá me hablaba y me decía, 'llegando a la casa te voy a dar 10. Nada más 10'. Ya sufrías toda la tarde, toda la noche, te encerrabas en el cuarto (salías), le dabas la vuelta a mesa y te perseguía. Me decía, te vas a cansar y me alcanzaba", hasta darle los azotes con su cinturón.



También los regañaban: A Alan Tacher le daban con el cinturón /Univision 0 Compartir

En esa ocasión, Alan Tacher reveló que para mitigar los golpes, se colocaba los discos pequeños de vinilo (los de formato 45) entre los calzones y su pantalón.

Esas declaraciones no trascendieron tanto como las que realizó el pasado febrero, mientras entrevistaba a Dazny Torres, una mujer detenida junto a su esposo por golpear con un cinturón a su hijo, en un centro comercial de Miami, Florida. Como parte de la conversación con Torres y su compañera de labores, Karla Martínez, Alan Tacher reiteró que los golpes que recibió en su infancia, por parte de su papá Alejandro, lo marcaron.



Alan Tacher confesó haber sido golpeado cuando era niño /Univision 0 Compartir

Sin embargo, al final de la entrevista consignó que su papá les había pedido perdón, más a él y su hermano mayor Erick, que al pequeño Mark. " Amo con toda mi locura y mi pasión a mi papá", declaró.

Don Alejandro Tacher vio ese programa y su reacción, según contó Alan a Mezcalent, fue pedirle en broma que le pagara por haberlo metido en un "escándalo".



En Despierta América celebramos el cumpleaños de Alan Tacher ¡Feliz cumpleaños Alan Tacher! En Despierta América estamos de fiesta. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Alan Tacher organizó su propia fiesta de cumpleaños con su madre y sus hermanos. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Juntos recordaron como era Alan de niño y partieron el pastel, que el propio Alan llevó. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su familia de Despierta América lo celebró a la distancia. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Parece que el chip de la felicidad sí está funcionando, Alan se ve más joven y lleno de vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Poder estar al lado de su esposa Cristy, es el mejor regalo que puede tener en este día. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alan Tacher llega pleno y feliz a los 46 años. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Alan es un gran papá y el amor de su familia es su mejor regalo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Michelle llegó a inyectarle tanta energía a nuestro Alan Tacher que ya hasta piensa en tener otro bebé. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¡Consentidote! Alan Tacher se deja querer y seguramente hoy lo llenarán de besos. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Sus hijos ya le siguen sus pasos, Alex es igualito a su papá. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Los Tacher son un ejemplo de los que es ser una familia divertida. Su padre y su hermano Mark no pueden faltar en el festejo. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su familia de Despierta América es muy importante para Alan y se deja consentir por sus compañeras. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Alan esta celebrando su cumple en su México, lindo y querido. 0 Compartir Feliz cumpleaños Alan Tacher, en Despierta América queremos desearte el mejor de los días. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir

