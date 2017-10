El novio de Mariana Seoane puede que no sea guapo, pero la tiene contenta

Los fanáticos de la actriz Mariana Seoane quedaron sorprendidos con las fotografías que la cantante ha publicado en sus redes sociales desde hace ya varias semanas, pues en algunas de ellas aparece acompañada de su nueva pareja, un abogado cuyo físico ha sido objeto de críticas.

En el perfil de Instagram, junto una de las fotos que comparte la actriz junto a su nuevo amor, seguidores le han dejado comentarios como el de una identificada como delgadobeatrizz, que escribió "es muy feo para ella". Otro, identificado como ivaan_taxiilaga_escobar, declaró: "Me acabas de romper mi corazón solo que ese cuate esta un poco feo para ti, ¿¿no crees??".



Efraín_Monreal, por su parte, comentó que el nuevo galán de Seoane debía "tener mucho dinero, por que está feo con ganas jajaja".



La también modelo y cantante lee los comentarios de sus fans y en una entrevista que reprodujo Mezcalent, afirmó que descarta los comentarios negativos de los internautas, pues lo más importante para ella no es la apariencia de su pareja, sino que su galán sea una persona amable y que la trate bien bajo cualquier circunstancia.

"Yo me enamoro de la persona, no de la cara ni de otras partes del cuerpo. A mí me encanta y a la única que le tiene que gustar es a mí. Lo critican que si no es guapo y tal vez no lo sea, pero me tiene muy contenta. Tiene muchas cosas buenas y yo estoy feliz de la vida con él", dijo la artista.

Reveló que lleva tres meses con este nuevo galán, de quien solo dijo que es abogado y entiende perfectamente su carrera.



