El Loco está agotado por su grave enfermedad, pero la salud no es lo que más le preocupa

A pesar de que la salud de Manuel ‘El Loco’ Valdés es muy delicada, su precario estado físico no es lo que más le angustia al cómico, como reveló a Univision Entretenimiento su nieto, Iván Valdés: “(Mi abuelo ) está estable, pero el tratamiento lo agota mucho y come poco. Lo que lo tiene más cabizbajo es la falta de dinero”, aseguró.

Y es que el comediante confesó tener muy graves y alarmantes problemas económicos debido a que nunca guardó ni ahorró dinero, pues lo que ganaba siempre lo repartió entre su familia, según declaraciones que el también papá de Cristian Castro hizo durante la presentación de la obra ‘Aeroplanos’, donde actuó al lado del primer actor Ignacio López Tarso desde 2015 y hasta inicios de 2017.



Una familia de 'locos': así fue la vida de 'Tin Tan', 'Don Ramón', 'El Ratón' y Manuel Ramón Valdés fue el mayor de sus nueve hermanos y siempre quiso dedicarse a la radio, pero por su peculiar voz nunca obtuvo grandes trabajos.

El mayor de la dinastía nació el 2 de septiembre de 1923 bajo el nombre Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo.

El personaje por el que lo recordamos es 'Don Ramón', en la serie 'El chavo del 8'. Pero sus amigos más cercanos aseguran que su temperamento no se parecía en nada al papá de 'La Chilindrina'.

Siempre fue un hombre familiar que, lamentablemente, murió a consecuencia de una metástasis por cáncer en 1988, a los 64 años.

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés, mejor conocido como 'Tin Tan', nació el 19 de septiembre de 1915 y fue actor, cantante, comediante y voz autorizada por Walt Disney para doblar sus películas en Latinoamérica.

Comenzó su carrera en radio, hizo desde publicidad hasta radionovelas y cuentos para niños.

Cuando llegó al cine se hizo una fama de mujeriego extravagante que no estaba muy alejada de la realidad.

Mientras filmaba algunas de sus películas, le gustaba dar algún beso improvisado para que la reacción quedara grabada en la cinta.

Una de las pocas mujeres que se le resistió fue la primera actriz Silvia Pinal, a quien se cansó de hacerle invitaciones. Ella nunca aceptó. De los descendientes del 'Pachuco de oro', el único que siguió una carrera artística fue su nieto Germán, quien es actor de cine y televisión en México. Otro de los hermanos que se dedicó al espectáculo fue Manuel, que nació el 29 de enero de 1931 y se ganó el apodo de 'El Loco', porque fingía demencia con varias mujeres para invitarlas a salir y no llamarlas después.

Los más unidos siempre fueron Manuel y Ramón. Era muy normal verlos juntos dentro y fuera del set.

Un sinfín de veces enfrentaron problemas, porque Ramón tenía un temperamento fuerte y Manuel era muy bromista. 'El Loco' muchas veces torcía las cejas para hablar con él, debido al ceño de 'Don Ramón'.

Alcanzó la fama en el programa 'Ensalada de Locos' aquí con Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y el maestro Armando Manzanero.

Intentó cantar en varias ocasiones, pero nunca recibió una oportunidad formal.

Pero fueron sus expresiones con las que se ganó el cariño del público El hijo mayor de 'El Loco', Marcos Valdés, también es actor y conductor de televisión.

Unos de sus mejores amigos es Sergio Corona, con quien apuesta siempre que juegan los equipos de futbol mexicano 'América' vs 'Chivas'.



En 1973, tuvo un tórrido romance con Verónica Castro, del que en diciembre de 1974 salió embarazada de Cristian Castro. Verónica tuvo que criarlo sola porque Manuel nunca quiso darle su apellido.

Cristian tiene 42 años, hace siete que se reencontró con 'El Loco' y comenzó a llevarse bien con él, pues antes jamás se hablaron.

Recientemente, Manuel fue diagnosticado con cáncer en la piel que se le complicó hasta llegar al cráneo.

El tumor fue extirpado y se sometió a un injerto de piel. Lamentablemente, por una complicación en los pulmones ha permanecido en el hospital.

Antonio, es conocido como 'El Ratón Valdés' y también es actor y humorista, pero con cortes políticos.

Actualmente tienen 87 años y vive al cuidado de su familia. Se retiró en 1993.

Foto: Cortesía de la familia | Univision 0 Compartir



Aunado a esto, Manuel ‘El Loco’ Valdés ha tenido problemas con la autoridad tributaria en México, ya que la Secretaría de Hacienda le retuvo dinero a través del bloqueo de su cuenta bancaria por un adeudo de impuestos que el primer actor tiene desde hace más de cuatro años, y que sigue en proceso de resolver.

A esto se suma el deterioro de salud que comenzó a principios de 2017, cuando le fue retirada una protuberancia de la frente, situación gracias a la cual se le diagnosticó cáncer de piel.



Manuel 'El Loco' Valdés llegó en ambulancia a su tratamiento de inmunoterapia Televisa 0 Compartir



Durante el pasado fin de semana surgió el rumor en redes sociales de que ‘El Loco’ Valdés había muerto, sin embargo, horas más tarde este hecho se desmintió, aunque se aclaró que sí fue trasladado al hospital en ambulancia para su cita normal y continuar con su tratamiento. La ambulancia fue solicitada ya que el comediante requiere oxígeno y no cuenta con uno móvil.

Luego de este rumor, el primer actor Ignacio López Tarso declaró que su amigo estaba vivo, pero mal: “Lo extraño, pero ya no he podido hablar con él porque no me lo comunican, pero sé que está delicado”, dijo.



Ignacio López Tarso extraña trabajar con Manuel 'El Loco' Valdés y le manda un emotivo mensaje Televisa 0 Compartir



Manuel "El Loco" Valdés fue sometido el pasado 31 de agosto a una cirugía para drenarle el líquido que se le acumuló en los pulmones luego del injerto que se le hizo después de que se le extirpara el tumor de la frente. En esa ocasión los doctores notaron que su pulmón izquierdo estaba reteniendo líquido. Por tal motivo tuvo que ser intervenido para retirar todo el líquido y así pudiera respirar.