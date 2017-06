El hijo de Marisol Santacruz sufre una crisis de estrés y es atendido en un hospital

La actriz Marisol Santacruz vivió tremendo susto el pasado domingo 11 de junio al tener que llevar al hospital de manera repentina su hijo Luis Miguel, de 9 años, despues de sufrir una gastritis nerviosa debida al estrés.

La crisis del pequeño se dio mientras Luis Miguel se encontraba en una fiesta de un compañero del fútbol. El pequeño se quejó de un fuerte dolor en la parte abdominal que hizo que se desvaneciera por el dolor y así lo explica:

"Ayer estábamos en un cumpleaños y de repente mi hijo se doblaba del dolor. Decidí llevarlo al hospital porque se me hizo raro que se quejara tanto, él normalmente no es un niño exagerado ni nada por el estilo. Llegamos al hospital donde está su pediatra y lo revisaron, los resultados arrojaron gastritis nerviosa, lo cual según me dice el doctor, fue por estrés y de alguna manera el sí ha tenido mucha presión", manifestó la actriz..

Al cuestionarla respecto a la presión que vive el niño, nos dijo que es la normal que viven los niños de ahora, ir a clases, practicar actividades extracurriculares, así como las mismas disciplina en el deporte:

" Ahora los niños viven muy estresados y las mamás queremos que sean como robots. También coincidió con que él además rompió un vidrio de la casa y lloró por haberlo hecho, a pesar de que yo ni siquiera lo regañé", declaró ella.



publicidad

La actriz también nos dijo que ella también ha sufrido problemas fuertes de gastritis, pero espera que lo de su hijo pase rápido y sin secuelas e hizo una recomendación a las madres:

"Hay que ver a nuestros hijos sin presionarlos, sin querer hacerlos mejor de lo que uno fue, hay que dejarlos ser y llevar la educación relajada y sin exigir de más. Nuestros hijos necesitan una infancia feliz. Sin duda es una gran lección para mí y decido compartirlo con todos esos padres perfeccionistas, que no nos damos cuenta".