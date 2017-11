El hermano de Maru Dueñas sufre su ausencia: "Ella nunca hablaba de la muerte"

Javier Dueñas, hermano mayor de Maru Dueñas, actriz que falleció el sábado pasado en un accidente automovilístico junto con el director Claudio Reyes Rubio, habló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre esta tragedia y cómo su familia está intentando superar la partida de la intérprete.

Sereno, pero con una voz entrecortada que por momentos se quebraba totalmente por las lágrimas, Javier -un año mayor que Maru- nos contó el proceso que están siguiendo después de la partida de la actriz de ‘La jaula de las locas’: "Es un dolor muy grande, aún no lo asimilamos nadie en la familia, nos hace mucha falta".





Maru Dueñas trabajaba como Directora de Diálogos en la telenovela 'Me declaro culpable', y falleció al regresar de una locación en el Estado de Morelos, cuando la camioneta en la que viajaba sufrió un terrible accidente, en el cual también falleció Claudio Reyes, Director de Escena del mismo melodrama e hijo de la primera actriz María Rubio.

El hermano de la actriz reveló que se enteró de esta terrible noticia gracias a una llamada telefónica: “Un amigo me despertó esa mañana del sábado y me dijo que mi hermana había tenido un accidente, pero nunca me dijo que ya había fallecido; me enteré hasta que fui al hospital, ahí fue cuando supe que mi hermana había perdido la vida. De inmediato hablé a casa de mi mamá para ser yo quien le diera la noticia, porque no quería que se pusiera mal".



El verla dentro de un ataúd fue uno de los golpes más duros que han tenido que vivir como familia: "Estaba llena de vida, nunca hablaba de la muerte; es más, yo fui con una de las últimas personas con las que habló momentos antes del accidente porque nos íbamos a ver ese mismo sábado para comer en familia. Después teníamos planeado ir a verla triunfar en ‘La Jaula de las locas’, obra que disfrutaba mucho hacer".

A decir de Javier, los abogados de Televisa son quienes se están haciendo cargo de todos los trámites relacionados con el accidente: "Incluso pudimos cremarla y traerla aquí a la casa, donde siempre fue feliz".



Desde muy joven, Maru supo que quería ser actriz y, en cuanto terminó la preparatoria, comenzó a estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler. A dos meses de haber comenzado con sus estudios se integró al elenco de la obra musical 'En busca de una familia feliz'. Posteriormente ingresó al Centro de educación artística de Televisa (CEA) y siguió trabajando en importantes puestas en escena como el exitoso musical 'Cats' (en 1991 y 2014). Incursionó en las telenovelas con 'Cenizas y diamantes' (1990) y 'Más allá del puente' (1993). Además, participó en series como 'Mujer casos de la vida real', 'La Güereja y algo más' (1998) y 'Los simuladores' (2009) entre otras. Maru Dueñas debutó como directora de diálogos de telenovelas con 'Alma de Hierro'. En 2014 se integró al equipo de 'Lo que la vida me robó' como directora y también para interpretar a 'Zulema', una bailarina exótica. La actriz se ganó al elenco de la telenovela y hasta la fecha mantenía una sincera amistad con los actores. Incluso Angelique Boyer y Sebastián Rulli se convirtieron en sus padrinos cuando debutó en la obra musical 'La jaula de las locas' en el 2016. En 'Como dice el dicho', la vimos participar en distintos episodios. Recientemente apareció en el capítulo 'La letra con sangre entra' y, hasta su lamentable muerte, se desempeñaba como directora de la telenovela 'Me declaro culpable'. La actriz compaginó su trabajo como directora y actriz de teatro. Mientras dirigía en 'Que te perdone Dios' (2015) y 'Me declaro culpable' seguía muy activa en teatro. Maru Dueñas participó durante este año en 'La jaula de las locas', 'Como quieras… Perro ámame', 'Papi piernas largas', 'En cara de mujer' y 'La extraordinaria historia de Nina, la niña come libros'. Aquí la vemos junto a Diego de Erice, con quien compartía créditos en la obra 'Como quieras… Perro ámame'. El actor compartió esta imagen de la puesta en escena con un emotivo mensaje: "Foto de Antier, donde estaba feliz de tenerte así de cerca.Feliz de disfrutar tú talento,tu magia. Estaba feliz compartiendo risas, textos, público. ¡Estaba feliz de poderte presumir! '¿Saben quién está en mi obra? ¡La increíble @maruduenas!' Hoy te extraño. Hoy no estoy Feliz. QDEP." Maru Dueñas era muy querida por sus compañeros quienes lamentaron profundamente su partida.



Ahora, como decía la propia Maru Dueñas, "el show debe continuar". Así lo ven Javier y el resto de la familia: "La extrañamos mucho, pero sé que está en un lugar mejor, brillando como siempre. Mientras seguiremos aquí en la Tierra honrando la gran vida que tuvo; nos hará mucha falta y tardaremos mucho tiempo en estar bien otra vez, pero sé que ella está brillando en el cielo".

