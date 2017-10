El grave error de una revista: decir que una niña de 13 años hace la TV más sexy

Millie Bobby Brown, una de las protagonistas de 'Stranger Things', de 13 años de edad, en una lista de personalidades que han provocado que la televisión esté más 'hot' que nunca. A los editores de una revista estadounidense les pareció una gran idea y lo imprimieron en agosto. Dos meses después, con el estreno de la serie a la vuelta de la esquina, internet viralizó la controversia: ¿Una niña de 13 años, sexy? Eso parece decir la portada "Why TV is sexier than ever?" O eso entendieron algunos.

En la revista W decidieron usar en el mismo listado la palabra 'hot', (con todas las connotaciones que pueda tener), a una niña de 13 años como parte de este concepto y junto a ella, actrices como Nicole Kidman o Clare Foy (la protagonista de 'The Crown'), lo que dio pie a toda clase de reacciones que corrieron por Internet como reguero de pólvora.



La revista W es una de las biblias de la moda, de la fotografía artística y nunca ajena a las polémicas (en los 90 publicó extractos del explícito libro 'Sex' de Madonna y en 2003, fotos de Julianne Moore desnuda) a la que varios medios electrónicos y numerosos usuarios de redes sociales no entendieron. A muchos les pareció demasiado que Millie Bobby Brown sea colocada en este reflector .

El reportaje de la portada de la revista va acompañado de 13 fotografías de aquellos actores y actrices que, según los editores, han hecho más atractiva y de mayor calidad, contenido e interés a la televisión, frente a las grandes producciones cinematográficas que abarrotan las salas en todo le mundo. Su lista está conformada por la propia Millie Bobby Brown, por su papel de Eleven, en 'Stranger Things, Claire Foye por su interpretación de la reina Elizabeth en 'The Queen'; Johnny Flynn, quien caracteriza a Albert Einstein en 'Genius' y la eterna Nicole Kidman, por su protagónico en la serie 'Big Little Lies', entre otros.



Cada una de las personalidades enumeradas están retratadas en el interior de la revista de acuerdo a su estilo, edad y personalidad. Así, mientras la ex esposa de Tom Cruise engalana la primer página del reportaje en una especie de bata, con un saco a medio quitar y en actitud, ella sí, más atrevida, la pequeña Millie luce apoyada en un sillón, con un infantil vestido rojo que la retrata como una jovencita de, eso, 13 años.



La fuente original del "escándalo" es una galería titulada: "Nicole Kidman, Milo Ventimiglia y 11 actores más que prueban que la televisión nunca ha estado más de moda". En su inglés original, la publicación de estilo y moda usa la palabra "hot", que puede traducirse como "caliente", "sexy" o simplemente "candente" o "de moda".

Por otra parte, la portada del número de la revista en papel anunciaba el artículo con el titular: "Por qué la televisión es más sexy que nunca". Esta elección de palabras es aún más problemática, y lo que ha llevado a mucha gente a indignarse, pero lo cierto es que hay más de una acepción no sexual del término. El diccionario de Cambridge, por ejemplo, apunta al uso informal de la palabra como sinónimo de "interesante" o "atractivo", utilizando el siguiente ejemplo: "Para la mayoría de la gente, la gramática no es un tema muy sexy."



