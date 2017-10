El expresidente mexicano Vicente Fox ahora promueve a este corrupto en 'Club de Cuervos'

Vicente Fox Quesada, el expresidente de México (entre 2000 y 2006) participó en un reciente promocional de la serie Club de Cuervos, donde, interpreta una versión ficticia de sí mismo que con entusiasmo apoya la candidatura a gobernador del ficticio estado de Nuevo Toledo, del peculiar y corrupto empresario Salvador Iglesias, personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez.

La participación de Fox se suma a otras apariciones que ha hecho recientemente, algo inusitado para mandatarios retirados, pero que el guanajuatense se ha visto en la necesidad de realizar toda vez que, asegura, la pensión vitalicia que recibe como expresidente de México y que asciende a unos 12 mil dólares al mes (más gastos de seguridad y sueldos de ayudantes) no le alcanza.



Hace unos meses, Fox declaró “‘Lopitos’ está mariachi: primero, no va a llegar a ser Presidente, sus mafufadas no van a funcionar, nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo, todo lo demás que tengo está metido en fundaciones en tareas sociales y lo hago con mucho gusto”, dijo Fox Quesada tras una visita a la Universidad de Guanajuato, días después que el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, anunciara que de ganar las elecciones en 2018, retirará la pensión vitalicia a los ex mandatarios.

En el promocional que ya circula en línea por todo México y América Latina, el exmandatario recurre al mismo lenguaje que en el 2000 lo llevó a la Presidencia de México y que actualmente utiliza en su incansable campaña en redes sociales contra Donald Trump. Sentado frente a un sobrio escritorio, seguro de sí mismo y hablando a la cámara como si se tratara de un diálogo cotidiano con sus seguidores, con su atuendo habitual de camiseta a cuadros, Fox dirigió unas palabras con todo y su toque personal, 'francote' y directo.



En el spot de poco más de un minuto, Fox manda un saludo a los (ficticios) hermanos Iglesias desde Guanajuato, tiene como locación su propia oficina en rancho San Cristóbal y para imprimir mayor realismo a la situación, se colocó como utilería un retrato en donde aparecen él y Salvador Iglesias posando para la lente, al mismo tiempo que estrechan sus manos en un saludo.

“Hoy Salvador Iglesias inicia su carrera política…" señala " Él busca construir una nueva infraestructura en el estado, porque solo hay algo peor que un maldito muro, y eso es el beneficio propio. En cambio éste candidato es una muestra de que cuando se quiere alcanzar una estrella hay que hacer todo lo necesario, un verdadero líder…”



"Sólo hay algo peor que un fucking wall" continúa Fox "y eso es el beneficio propio. En cambio, este candidato [Méndez] es una muestra de que cuando se quiere alcanzar una estrella, se tiene que hacer todo lo necesario”, insiste antes de finalizar con su conocido argumento que formó parte de su campaña presidencial, “el cambio comienza hoy, hoy, hoy, ¡hoy!”.



Lo irónico es que el personaje encarnado por Luis Gerardo Méndez es el dueño de un equipo de futbol que se lanza a la campaña para gobernador con la única intención de salvar el inmueble en el que juega su club (los Cuervos). Por lo que nada de lo que dice Fox refleja la naturaleza de Salvador Iglesias.

En cuanto Netflix dio a conocer el promocional, la reacción de los usuarios de Internet fue inmediata. El clip logró viralizarse a través de redes sociales y Vicente Fox se convirtió en trending topic. Numerosos comentarios en la página oficial de Facebook de la serie denostaron la elección del ex mandatario mexicano para actuar en el clip, mientras que otras personas no dejaron de mostrarse sorprendidas por esta ingeniosa estrategia pubicitaria de la cotizada empresa de streaming.



