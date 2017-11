El dolor de Ramiro Fumazoni por ver a su pequeño hijo en terapia

El actor argentino espera que su niño de dos años se restablezca ya que es "más sensible de lo normal" y sigue afectado por las consecuencias que pasaron luego del terremoto del 19 de septiembre en México.

Pronto veremos a Ramiro Fumazoni en 'Me declaro culpable', donde compartirá créditos con Daniela Castro y Juan Soler; mientras, el argentino asegura estar viviendo una de las peores etapas de su vida por lo que sucede a su alrededor.

Luego del terremoto que azotó a México el pasado 19 de septiembre, el actor se quedó sin casa en la zona Condesa de la Ciudad de México y tuvo que mudarse, y aunque están bien tras el fenómeno, su pequeño Ramiro fue quien resultó más afectado.



Ramiro Fumazoni no deja de presumir a sus hermosos mellizos en redes sociales Ramiro Fumazoni vive un gran momento en su carrera y también en el ámbito personal. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor de Tres Veces Ana se siente feliz en su faceta de papá y comparte sus mejores momentos al lado de sus bebés. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Bianca y Ramiro son sus grandes amores y quienes le roban toda su atención. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los mellizos nacieron en julio del 2016 y de inmediato enloquecieron a su papá. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fumazoni tiene un matrimonio muy sólido con la también actriz Jessica Mas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Llevan más de 15 años unidos en matrimonio y siguen muy enamorados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La llegada de sus mellizos los unió todavía más y están tan ilusionados que no dejan de compartir fotos de los nuevos integrantes de la familia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Es así como hemos visto que sus bebés han crecido muy rápido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ramiro está en su mejor momento como actor y tiene largas jornadas de trabajo en 'Me declaro culpable'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero trata de aprovechar muy bien su tiempo y de darse espacios para estar con sus hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir “Por más cansado que esté, siempre quiero llegar a casa para verlos despiertos, es la forma en la que los disfruto y me cargo de energía” dijo para 'TVNotas'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su esposa también trabaja así que tienen gente que les ayuda en el cuidado de Bianca y Ramiro. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “En mi hogar tengo dos grandes ángeles que Dios nos puso a mi mujer y a mí, son Gaby y Laura, las nanas de los niños. Jessica también está chambeando y le aconsejo que a veces se desconecte un poco de su labor de mamá y haga ejercicio, que es lo que le gusta hacer; claro, sin descuidar a nuestros nenes” explicó. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También procuran estar juntos aunque tengan muchos compromisos. "Vengo a ver a mi esposo en su hora de comida porque no me pela y encima ni siquiera come porque está dando entrevistas" compartió la actriz con esta imagen. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ramiro Fumazoni comenzó su carrera en el modelaje en su natal Argentina. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1993 participó en el videoclip de la canción 'Mírala, míralo' de Alejandra Guzmán. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cuando llegó a México comenzó a encontrar oportunidades en el mundo de la actuación. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Realizó sus primeros trabajos en teatro con las obras 'Todo sobre Almodovar', 'Los detectives salvajes' y 'Showcase primavera 2008, 1ª escena American Beauty'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Incursionó en la pantalla chica con la telenovela 'Vuélveme a querer' donde trabajó junto a Omar Fierro y Anna Ciocchetti. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Posteriormente participó en dos temporadas de la serie 'Grachi', producida por 'Nickelodeon', donde interpretó a 'Francisco Alonso'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Su primer protagónico lo consiguió en la telenovela 'Vivir a destiempo' donde lo pudimos ver junto a Edith González. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actuación ahora es su prioridad y ha tomado cursos para poder crecer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Uno de sus grandes personajes ha sido dentro de 'Tres veces Ana', ganándose el cariño y odio del público. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ahora el actor se encuentra en las grabaciones de 'Me declaro culpable', en donde volverá a ser el gran villano de la historia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Univision Entretenimiento platicó en exclusiva con el actor: "Económicamente el terremoto de México fue muy duro, pero por suerte sólo fue material y gracias a Dios no tuve ninguna vida qué lamentar. Me costó mucho dinero mudarme, recuperar pertenencias y todo lo que tuve que hacer para volver a la normalidad de algo que no tenía planeado", dijo.

Respecto a sus hijos, las cosas no van tampoco mejor: "Cambié a mis hijos de escuela cuando lamentablemente ya se estaban empezando a adaptar, mi hijo ha estado en terapias porque resultó ser un poco más sensible al promedio de los niños, ha sido un proceso difícil, pero tenemos salud y trabajo y con eso no podemos pedir nada más a la vida".



Ramiro Fumazoni se quedó sin casa tras el terremoto que sacudió México Televisa 0 Compartir



El pequeño Ramiro está haciendo un esfuerzo y sus padres son su gran apoyo: "Está muy chiquito, justo hoy tuvo terapia y yo estaba grabando, por ahora la psicóloga ha dicho que debe de tener un problema de adaptación porque es un niño muy sensible. Fue un shock para mí, pero está bien, uno hace cualquier cosa porque sus hijos estén bien y ellos no pasen por esto".

"Estamos pasando el proceso que en sí mismo es difícil, hoy me hubiera gustado estar con mi hijo, mis hijos son cuates y él tiene problemas para socializar y queremos resolverlo, mis hijos son unos muñecos", dijo el actor en medio del llanto y visiblemente conmovido.