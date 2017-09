El amor de U2 por México en sus horas más oscuras

No es ningún secreto que México ocupa un lugar especial en el corazón de Bono, el cantante líder de la banda rockera U2. Así lo ha demostrado varias veces el irlandés, al hacer referencia a México en sus conciertos.

Hace ya veinticinco años que U2 visitó México por primera vez, como parte del épico ZooTv Tour, presentándose en el Palacio de los Deportes por dos noches y atestó el recinto que corearon temas como "But I still haven't found what I'm looking for", "With or without you", "Mysterious ways" o "Desire", siendo los dos conciertos más exitosos de la gira y que establecieron un vínculo muy especial entre los irlandeses y sus fans mexicanos.



Así se les vio a los famosos apoyar o clamar por ayuda tras el terremoto en México Marjorie de Sousa ayudó en la zona de la colonia Condesa, una de las más afectadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por televisión, Daniela Castro pidió ayuda al público para que fueran apoyar a los centros de acopio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Arturo Peniche pidió unión entre los mexicanos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adrián Di Monte compró palas y martillos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Renata Nontni acudió a apoyar en centros de acopio para recabar medicinas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde su casa, René Strickler preparó sándwiches y los repartió en las calles. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Geraldine Bazán recorrió calles destruidas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Horacio Pancheri armó despensas en el Estadio Azteca. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sherlyn pidió apoyo en sus redes para animales que se quedaron sin hogar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adrian Uribe apoyó con víveres en centros de acopio al sur de la ciudad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paul Stanley estuvo de voluntario el día de su cumpleaños. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cecilia Galliano intentó quitar escombro pero más tarde preparó comida y repartió agua. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julio Camejo fue de voluntario a retirar cascajo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Daniela Magún de Kabah apoyó con comida a los voluntarios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marcus Ornellas juntó muchos víveres con algunos vecinos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Brenda Contreras fue al súper y mostró como todos querían ayudar. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ariadne Díaz, como su esposo, fue a dejar víveres. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Paulina Goto recorrió lugares destruidos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Galilea Montijo llegó temprano a armar despensas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y luego de casi 10 horas siguió ayudando. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Sara Corrales también juntó víveres que se repartieron en las zonas afectadas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las hijas de Gabriel Soto ayudaron a armar despensas, aquí Elisa Mary, Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El guapo actor de 'Hoy voy a cambar', Ferdinando Valencia, también fue como voluntario. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Luz Elena González pidió apoyo y unidad desde su casa. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Monserrat Oliver montó en moto y repartió medicinas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Vínculo que se quebró durante casi diez años, entre 1997 y 2006, después de un concierto de la gira Popmart Tour, denido a un altercado entre elementos de producción de la banda e integrantes del cuerpo de seguridad presidencial que cuidaba a Ernesto Zedillo Jr., hijo del entonces presidente mexicano, quien se obstinó en entrar al backstage sin contar con invitación de la banda que juró que nunca volvería a pisar suelo mexicano.

Sin embargo, su amor por México y las constantes peticiones de sus fans, pudieron más y en febrero de 2006 se incluyó de nuevo a este territorio en su plan de giras, presentándose en el Estadio Azteca con el "Vértigo Tour", primero. En 2011, regresaron como parte del "360 Tour", que hasta entonces había sido su gira más elaborada y que provocó furor entre los fans.



U2 canta contra del muro de Trump en San Francisco Univision 0 Compartir



Más recientemente, Bono ha manisfestado su afecto y solidaridad con México, defendiéndolo de los ataques de Donald Trump, y ahora haciendo referencia a los sismos del pasado 19 de septiembre durante su presentación en Phoenix, Arizona en la que finalizaron con la canción "One" y en el coro, intercaló las frasesm"Fuerza Méxixco" y "Viva México" en varias ocasiones para terminar diciendo "Nuestras oraciones están con México esta noche".

U2 tiene programadas dos fechas en Ciudad de México: 3 y 4 de octubre, y no las han cancelado -donde otras bandas sí han pospuesto o cancelado sus presentaciones. Se espera que la banda regrese a conmover y emocionar a sus seguidores mexicanos como lo han hecho en dos décadas y media, desde su primera visita.



Los famosos se estremecen por el terremoto de México y el huracán María en Puerto Rico Marjorie de Sousa suplicó: "Dios ten piedad. (Aquí) en oración, pasando el susto más grande de nuestras vidas. Pidiendo por los afectados, escuelas, edificios. Padre nuestro que estás en el cielo..." Foto: Instagram / Marjodesousa | Univision 0 Compartir William Levy: "Mis oraciones están con toda mi gente en #México después de este terremoto de 7.1. Pidiendo que estén todos bien". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La actriz, cantante y conductora dominicana, Charytín Goyco, pidió paz también para quienes están como ella, con un hijo en estos países afectados por fenómenos de la naturaleza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Patricia Gámez, de Despierta América y Mira Quién Baila, pidió paz, esperanza y fe para superar los daños causados por el terremoto en México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Luis Fonsi, cantautor del mega éxito del verano 'Despacito' elevó una oración por Puerto Rico: "Dios, protege a la isla del encanto y a todo el caribe. En tus manos estamos...". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La cantante Belinda dijo que el temblor de este martes en México se sintió horrible. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desesperada, la actriz Eiza González publicó: "Por favor, ayuden a México... La ciudad entera se está derrumbando. Hay fuegos, escapes de gas y los edificios se están cayendo. Hay gente atrapada en los escombros. Necesitamos toda la ayuda que nos puedan dar. Por favor, ayuden a MEXICO". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Miss Universo 1993, la actriz y modelo Dayanara Torres pidió a Dios que proteja a Puerto Rico del huracán María: "Nuevamente de rodillas ante ti... Protege a nuestra gente, hogares, nuestras familias... Para ti nada es imposible... Tú todo lo puedes. En ti confiamos". Foto: Instagram / Dayanarapr | Univision 0 Compartir Con emoticones, el cantautor colombiano Maluma expresó su solidaridad. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz mexicana Jacqueline Bracamontes invitó al pueblo a encadenarse en oración. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Junto a esta imagen, Farruko escribió: "Dios mío, cuídanos y guárdanos. Yo lo voy a pasar (el huracán) aquí con mi gente y los míos. Vamos pa' encima. Ten misericordia de nosotros". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La conductora Andrea Legarreta aprovechó para compartir información útil para la población. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La hija de Jenni Rivera, la cantante y empresaria Chiquis Rivera se solidarizó y aprovechó para pedir ayuda para los damnificados. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Maripily Rivera: "Mi Dios, antes de dormir te pido de rodillas por mi bella isla del encanto. Que me la protejas completamente a todos mis boricuas y familiares. Te pido por tu gran amor los protejas del peligro mi Dios. Bendícelos mi Dios con tu protección divina". Foto: Instagram / Maripily Rivera | Univision 0 Compartir La conductora peruana Laura Bozzo hizo un llamado a la calma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Daddy Yankee le recordó a los puertorriqueños que Dios nunca los abandona. "Somos gente fuerte y de fe, y sabemos que Dios nunca nos desampara. Esto es una prueba más para dar lo mejor de cada uno y unirnos como un solo pueblo". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Shaila Dúrcal comenzó a rezar por todos en México, tan pronto se enteró del terremoto. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor Diego Luna aplaudió a su pueblo al tiempo de que se aseguró de contar que su familia estaba bien. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El coreógrafo español Toni Costa, solidario con la tierra que vio nacer a su compañera y madre de su hija, Adamari López. Foto: Instagram/ @tonicosta4 | Univision 0 Compartir Miss Universo 2010, la actriz Ximena Navarrete, rogó por la protección divina. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Desde Puerto Rico, donde aguarda por el paso del poderoso huracán María, el reggaetonero Don Omar envió cariño a México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Dios protege a mi Puerto Rico y dale fuerza a la gente de México" fue el mensaje publicado por Jennifer López en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Si bien ha habido versiones al respecto de una posible cancelación, o de que la banda podría encabezar un concierto a beneficio de los damnificados de los sismos que el 7 y 19 de septiembre afectaron zonas de Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, ninguna de estas informaciones ha sido oficializada hasta el momento.