El amor de Danilo Carrera le agradece haber dejado todo cuando más lo necesitaba

Angela Rincón, pareja de Danilo Carrera rompió el silencio después de que se diera a conocer que padecía una grave enfermedad, razón por la que el ecuatoriano abandonó el reality show ‘Bailando por un sueño’, en México, el pasado 20 de septiembre.

Desde su abrupta salida, el propio Danilo ha guardado silencio absoluto sobre la enfermedad que aqueja a su pareja, a pesar de que lo hemos visto en varios eventos como en ‘Unidos por los nuestros’ el pasado 23 de septiembre dónde se limitó a contestar: “No es el lugar para hablar de ese tema”. Este fin de semana estuvo en Chicago junto a David Zepeda como parte de un espectáculo circense.



Danilo Carrera y Ángela Rincón tienen más de dos años de relación, se muestran juntos y muy enamorados en los eventos a donde acuden. Cada vez que se presenta la oportunidad Ángela viaja a México para acompañar al actor en sus grabaciones y así ver el excelente trabajo que realiza en los melodramas. Recientemente se les vio en un evento en la Ciudad de México y ella comentó que su admiración por Danilo es infinita y aseguró que muchos proyectos buenos están por venir para el actor. Ángela y Danilo se conocieron en una fiesta, pero no fue hasta que trabajaron en una conocida serie infantil que el amor se dio y desde ahí no se han podido separar. Ángela Rincón ha participado en varias series infantiles, así como en telenovelas en Venezuela. Danilo Carrera se encuentra disfrutando de las mieles del éxito que le han dado las telenovelas mexicanas. La revista TVNotas asegura que el galán ecuatoriano y su pareja están casados desde el 2015, información que Danilo no ha confirmado. Sin embargo, la pareja grita su amor a los cuatro vientos. El nombre completo del actor es Danilo Javier Carrera Huerta y nació en Guayaquil, Ecuador. Desde que se mudó a México no ha dejado de cosechar éxitos. Actualmente podemos verlo cada noche en la telenovela 'La doble vida de Estela Carrillo'. En donde es compañero de grandes actores como David Zepeda, Erika Buenfil, Ariadne Díaz y África Zavala. En esta historia es uno de los personajes principales, interpreta a un cantante de música norteña. Le queda muy bien ese look con sombrero, ¿te gusta? En el 2016 tuvo su primer protagónico en una serie, 'Sin rastro de ti'. Su pareja fue Adriana Louvier, con quien hizo muy buen equipo. 'Mauricio Santillana' fue el nombre de su personaje, su look fue casual, siempre usaba traje. Un gran elenco conformó este proyecto, de donde Danilo aprendió muchas cosas. En el 2015 Danilo nos sorprendió con su gran actuación en 'Pasión y Poder', en este melodrama dio vida al malvado de 'Franco'. Fue la mano derecha de 'Eladio' (Fernando Colunga) en los negocios. En el 2013 fue parte de 'Cosita linda', donde interpretó a 'Fede'. En 'Grachi' consiguió miles de fans con su galanura, en esta historia juvenil interpretó a 'Axel' en el 2012. Pero sin duda 'Pasión y Poder' es la telenovela que más le ha dejado satisfacciones, por lo que no se ha arrepentido de irse a vivir a México. Ya plasmó sus huellas en el Paseo de las Luminarias en la Ciudad de México. "Estoy súper agradecido. No estoy aquí sólo por la novela sino por el trabajo que hice con ustedes, por la oportunidad que ustedes me dieron", expresó ante los medios de comunicación. Era futbolista en su natal Ecuador, uno de los equipos en los que jugó fue la sub-18 del Club Sport Emelec. Le ofrecieron la oportunidad de su vida en un avión, pues ahí fue donde su manager le dijo que contaba con lo necesario para salir en la televisión. A pesar de que en Ecuador ya le habían ofrecido salir en la televisión, Danilo siempre se negó. Se mudó a los Estados Unidos para estudiar marketing y publicidad, pero las ofertas de trabajo en televisión comenzaron a llegarle, por lo que ya no pudo hacerlo. La mujer perfecta para él debe ser alta, con linda sonrisa, humilde, con belleza interna y con la capacidad de exteriorizarla, tal y como lo es su radiante novia. Uno de los proyectos que lo catapultó a la fama fue la serie juvenil 'Grachi'. Una de las cosas que su mamá le ha inculcado es que todo lo que obtiene ha sido gracias a la voluntad de Dios. Su anhelo más grande en la vida es formar una familia tan unida como en la que creció. Según Danilo, para ser completamente feliz necesitas encontrar qué es lo que verdaderamente te gusta hacer y a la persona indicada para que forme parte de tu vida. Raúl de Molina lo bautizó como 'cosita linda', pues Danilo fue parte del elenco de esa novela. Todos sus hermanos se llaman Javier en honor a su papá: Danilo Javier, Leopoldo Javier, Javier Eduardo, Juan Javier y Felipe Javier. Es parte de un grupo en donde actores que no tienen trabajo hacen campañas para crear conciencia en las personas sobre varios temas. Confesó que antes no cuidaba su alimentación, pero desde que vivió en Miami lo hace. Y a ti, ¿qué es lo que más te gusta de Danilo Carrera?

Mientras Carrera estaba en ese evento, Angélica le agradeció en Instagram el apoyo incondicional que le ha brindado durante este tiempo: “Un gracias especial a mi compañero de vida, quien abrazó absolutamente mi difícil momento y dejo todo dándome el apoyo necesario para seguir sonriéndole a la vida bella”.

La joven no reveló cuál es la enfermedad que padece, sólo dejó entrever que ya pasó el momento más difícil: “A veces en la vida se nos presentan situaciones muy dolorosas donde la salud es afectada. Pero, gracias a Dios y a las oraciones de los fans hermosos que tengo, mis amigos, compañeros y familiares, ya todo está bien”.



Danilo Carrera es uno de los galanes más codiciados del mundo de las telenovelas, y al parecer alguien del medio artístico ya le robó el corazón, aunque su cariño sólo sea de manera amistosa, pues la joven actriz Lara Campos se ha vuelto una de sus mejores amigas y gran compañera de trabajo. "Yo creo que a mi ella me quiere! @soylaracampos #kcamexico", fue lo que comentó el actor junto a esta imagen que subió a su cuenta de Instagram, dejando ver que aunque hace meses finalizaron las grabaciones de 'La doble vida de Estela Carrillo' su amistad continúa. Danilo Carrera conquistó el corazón de la pequeña Lara Campos, actriz que interpretó a 'Palomita' en 'La doble vida de Estela Carrillo' y así presumieron su amistad en redes sociales. Lara también ha compartido algunas fotos con Danilo en donde asegura ser una persona bastante peculiar, además de expresarle su cariño "Ese Danilo es un loquillo! Te quiero amigo!" Lara ha estado en los momentos más importantes de Danilo Carrera en los últimos meses, aquí la podemos ver disfrutando del pastel del cumpleaños del actor, haciendo a estos dos actores cómplices de diversas aventuras. La química que hizo la pequeña actriz con todo el elenco fue evidente, pues en cada imagen que compartió en sus redes sociales se mostraba feliz por trabajar junto a estas estrellas de la televisión. Tanto en la vida real como dentro de esta telenovela, a Danilo se le ablandaba el corazón cada vez que tenía a esta pequeña entre sus brazos, sin duda una amistad que seguirá fuera de los foros de grabación. Ariadne Díaz y Lara Campos cautivaron con sus personajes en la telenovela 'La doble vida de Estela Carrillo'. Las escenas de madre e hija entre 'Estela' y 'Palomita' parecen reales. Se nota que se creó una gran conexión entre las dos actrices. Lara tiene apenas cuatro años de edad y es hija del conocido compositor mexicano Kiko Campos. Tuvo mucha suerte en su debut, pues le tocó trabajar con un gran elenco en este melodrama de la productora Rosy Ocampo. Zaide Silvia Gutiérrez es otra de las actrices con la que convivió durante los meses de grabaciones, pues 'Chayo' es quien la cuida en la telenovela. Erika Buenfil la adoró desde el primer momento, y aseguró que la pequeña tiene un gran futuro en el mundo de la actuación. Lara es muy angelada, por eso todo el elenco y el equipo de producción le tomó mucho cariño, como la actriz Lourdes Reyes. Gracias a su profesionalismo Lara Campos se ganó un lugar dentro del mundo de la actuación y dentro del corazón del público, quien reconoció su trabajo como actriz infantil. David Zepeda también quedó enamorado por el encanto natural de Lara Campos, quien también lo enamoró con su inocencia y su capacidad actoral. Siempre estuvo rodeada de galanes, como Carlos Speitzer y Danilo Carrera. Desde que era una bebé, Lara demostró que tenía inquietud por las cámaras, pues las veía y posaba ante ellas. En sus cuentas oficiales en redes sociales comparte imágenes de su álbum personal y de momentos familiares. "Yo cuando era chiquita! Que tengan un jueves muy lindo! 🌈💕#tbt #comohecrecido #losquierooo", aparece en Twitter. En cada capítulo de 'La doble vida de Estela Carrillo' Lara nos derritió con su ternura, en esta historia interpretó a la dulce y tierna 'Palomita'. Ha demostrado que tiene mucho talento y carisma, por lo que en un futuro podría convertirse en toda una protagonista de telenovelas. Una de las cosas que más le gusta hacer a Lara es vestirse de princesa, esos disfraces le quedan a la perfección. Y como toda buena niña, le encanta lucir muy coqueta en cada una de las fotografías que comparte en redes sociales. ¿Te gustaría ver a Lara Campos en otra telenovela?



Danilo y Angela llevan varios años de relación y aunque algunos medios de comunicación aseguran se casó en el 2015 y hasta mostraron un acta de matrimonio, el actor de 28 años de edad no ha negado ni aceptado dicho evento, pues aseguró en entrevista para Univision Entretenimiento, prefiere “Yo no lo voy a desmentir, ni tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí, ustedes no saben quién soy, tengo muchas cosas que no conocen. Prefiero mantener mi vida privada, así y me encanta que especulen y que digan”.