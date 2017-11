Eduardo Santamarina quiere a Jorge Poza, Itatí Cantoral y a su esposa Mayrín Villanueva "felices los cuatro"

En exclusiva para Univision Entretenimiento Eduardo Santamarina reafirmó las declaraciones de su esposa Mayrín Villanueva, quien asegura que tienen una excelente relación y de cariño con sus respectivas ex parejas, los actores Jorge Poza e Itatí Cantoral, tan buena que no tiene un problema en trabajar juntos: “Es cuestión de tiempo que nos toque trabajar en una película, una obra de teatro o una serie y por supuesto que lo haremos y es cuestión de tiempo que suceda claro que sí y perfectamente lo tenemos asumido los cuatro. Es más, estaría bien un proyecto, así que productores, por favor, hagan algo donde estemos ‘Felices los cuatro’", dijo.



Sólo hay una condición si es que a algún productor le interesa que se junten Mayrin y Eduardo con sus exparejas: “Nomás que me paguen bien y verán el escandalazo que vamos a armar, es más si se arma hasta me jalo a los niños también ya que están haciendo sus pininos también, pues qué chingados”.



El actor de 48 años aclaró que ni Jorge ni Itatí son amigos íntimos de él y su esposa sino que se trata de una relación cordial y de respeto: “No es de irnos a tomar un cafecito todas las mañanas o de reunirnos cada fin de semana, pero están nuestros hijos de por medio así que, de verdad, te puedo decir que no hay groserías ni decir: con ella o con éste ni a la esquina, al contrario, también son gente muy educada, con valores, responsable cada uno desde su trinchera. Lo que tenemos que hacer es estar todos en el mismo canal porque ellos también están involucrados en nuestra rutina familiar”.

Ese ejemplo de buena relación y convivencia ha sido trasladado a las más pequeñas de su familia pues Julia (hija de Mayrín y Eduardo) es la mejor amiga de María Itatí (hija de Itatí Cantoral y el productor Carlos Cruz): “Se dio de una manera natural muy padre. Ellas van al mismo colegio y un día estaban en la fila para subir al transporte y regresarse a su casa, de repente una se acercó a la otra y le dijo: '¿Tú eres hermana de Eduardo y Roberto? Sí, contestó. Pues yo también y me llamó María Itatí y tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Julia'. Desde ahí se hicieron amigochas".





Por lo mismo es común que las niñas estén en casa de la otra, conviviendo con las exparejas de sus padres: “De repente María Itati está en mi casa o Julia está en casa de ellos y mis hijos a la casa que vayan tienen una hermana y las cuidan mucho y es padrísimo la verdad así todos como familia bien organizadita y todo fluye muy bien”.

La clave para vivir con los hijos adolescentes de su esposa es quererlos como suyos pero no involucrarse en temas que no le corresponden, detalló Eduardo: “Yo me refiero a ellos no como hijastros, ese es su nombre pero a mí me preguntan cuántos tienen cinco y punto. En el caso de Sebastián y Romina (hijos de Mayrin y Jorge Poza) por ejemplo, yo en cuestión de permisos no me involucro, ahí tienena su mamá y papá y yo estoy al margen. En la cuestión de educación no me meto y viceversa”.