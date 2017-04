Edgar Vivar no tiene Alzheimer, el actor explota ante los rumores

Edgar Vivar, quien interpretó al Sr. Barriga en El Chavo del Ocho, no padece de Alzheimer. Después de que medios de comunicación reportaron que sufría de esta enfermedad neurodegenerativa, el actor mexicano de 68 años negó el rumor "por única y definitiva ocasión" a través de un video en el que aparece hablando en portugués y un texto en español en Facebook.

"A través de este medio manifiesto ustedes que lo publicado referente a mi salud no tiene sustento alguno y seguramente fue elaborado a partir de algún comentario escuchado durante una conversación PRIVADA y totalmente fuera de contexto", escribió Vivar. "No es de extrañar que otra vez sea mi persona objeto de noticias de este tipo, ya que en el pasado reciente se han difundido 'perlas' informativas describiendo con lujo de detalle mi muerte en mas de una ocasión. Ahora mi supuesto Alzheimer terminal sirve para nuevamente elevar el interés malsano de quien lo publica con la ineludible preocupación de mis seres queridos QUE SON TODOS USTEDES. No hay motivo de alarma. Hay Edgar Vivar para rato, mientras Dios disponga. De lo demás no me acuerdo 😉👍🏻💕", bromeó para finalizar su mensaje.



Por ÚNICA Y DEFINITIVA OCASIÓN, a través de este medio manifiesto ustedes que lo publicado referente a mi salud... https://t.co/WEyabE9F7E — Edgar Vivar (@varedg) April 5, 2017

Los rumores de que Edgar Vivar tenía Alzheimer surgieron a partir de que la revista TVyNovelas publicó la noticia con una supuesta entrevista exclusiva con el actor.

"Mi médico me ha recomendado que aprenda nuevas actividades, ya que facilita o sustituye las habilidades que se van perdiendo", dijo según la revista de chismes en la supuesta entrevista.

