Donde comen dos comen ¿siete? Inés Gómez Mont está embarazada (otra vez)...

Queremos compartirles una de las noticias que nos alegran más como familia.... UN NUEVO INTEGRANTE se suma a esta loca, pero divertida familia!!! Siempre desde niña soñe con tener una familia grande y hoy veo lo que tengo y lo que Dios me ha ayudado a formar y les juro rebasa cualquier anhelo personal. Para mi cada hijo es una bendición y una responsabilidad, por eso hoy me siento muy afortunada y muy bendecida con el cielo y la vida. Este es un bebé muy deseado y esperado por cada integrante de esta familia. Gracias Dios por darme paciencia para cada hijo ( a veces se me agota jajajaj) por darme amor para repartirle a cada uno y sobre todo por darme tiempo para atenderlos, formarlos y educarlos!!! Les quería compartir esta nueva estapa de mi vida,apenas tengo dos meses de embarazo y quería compartírselas pues ustedes también son parte de ella y también agradecerles siempre su cariño y sus lindos deseos para mi y mi familia. Ahora sí que comiencen las apuestas, creen que es NIÑO O NIÑA????

A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Nov 24, 2017 at 5:24pm PST