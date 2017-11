Después del tiroteo en Texas, Marilyn Manson apunta con réplica de rifle de asalto a público en concierto

En la mañana del domingo 6 de noviembre de 2017, un hombre identificado como Devin Patrick Kelley mató a 26 personas en la First Baptist Church de Sutherland Springs, en San Antonio, Texas. En la noche del mismo día, en San Bernardino, California, el cantante Marilyn Manson dio un concierto de su nueva gira, en el que salió al escenario con una réplica de un fusil de asalto. El micrófono iba a manera de mira.



Recordemos que el 2 de diciembre de 2015, un hombre asesinó a 14 personas en el Inland Regional Center de San Bernardino. Por eso, el acto de Marilyn Manson fue muy criticado por medios de comunicación y por usuarios de redes sociales.



El cantante sacó un comunicado de prensa en donde se defiende: "En una era en la que los fusilamientos masivos se han convertido en algo diario, [mi actuación] se trató de un acto teatral, un intento de hacer una declaración sobre lo fácil que es acceder a armas semiautomáticas y cómo se normaliza su visión. Mi arte siempre ha sido una reacción a la cultura popular y mi forma de hacer que la gente piense sobre las cosas horribles que suceden en este mundo. Mi actuación no fue para irrespetar y no fue insensible. El micrófono 'prop' que utilicé en el escenario me fue entregado con la aprobación de un oficial de policía. Mi empatía va con cualquiera que haya sido afectado por el uso indebido, irresponsable y reprensible de armas REALES".