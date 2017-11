‘Despacito’ gana el American Music Awards pero ni Luis Fonsi ni Daddy Yankee fueron a recogerlo

Luis Fonsi y Daddy Yankee fueron de los pocos latinos que estuvieron nominados en la 45 edición de los American Music Awards y, aunque de hecho ganaron el premio a Mejor Colaboración del Año por su tema ‘Despacito’, ninguno de los dos artistas se presentó a recoger el galardón.

Se esperaba que los dos boricuas asistieran juntos a dicha premiación luego de la ausencia de Daddy Yankee en los Latin GRAMMY, pero fue Luis Fonsi quien agradeció mediante un video el apoyo de todos los fans y dedicó esta presea a la gente de Puerto Rico.



"¡Te amo!", J Balvin se emociona con Daddy Yankee (y Bad Bunny ni te cuento) Daddy Yankee se encuentra en su mejor momento profesional. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este fin de semana viajó en un jet privado de Nueva York a Dallas para un concierto, y no viajó solo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Lo acompañaba Natti Natasha, la artista urbana con quien colaboró en el tema 'Otra cosa' y que actualmente triunfa con Ozuna en la canción 'Criminal'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Daddy Yankee se presentó ante casa llena en el concierto Latino Mix Live de Univision en Dallas el domingo, junto a J Balvin, Bad Bunny, Jowell y Randy, Plan B y otros. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir J Balvin estaba muy emocionado de compartir tarima con Daddy Yankee, a quien considera su ídolo. "cómo haces para estar siempre joven?" escribió Balvin en su cuenta de Instagram al compartir esta foto. "Mi gran ídolo hoy día juego con el en las mismas canchas!!! Gracias por la inspiración LARGA VIDA MAESTRO". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "¡Yankee te amo!", J Balvin disfrutó de la presentación de Daddy Yankee en Dallas y no dudó en compartir un video diciendo "ayer estaba de fan #1 de Daddy Yankee". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro reggaetonero que no podía contener su emoción al estar en la presencia de Daddy Yankee fue Bad Bunny. "¡Lo veo y aún no lo creo! ¡Dios es grande!", escribió Bad Bunny en su Instagram. "Un gran honor compartir tarima con el Máximo Líder [...] ¡el jefe con el pequeño bunny!'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En Dallas, Daddy Yankee y Bad Bunny interpretaron junto el tema 'Vuelve'. No es la primera vez que se presentan juntos pero no restó para que "el conejo malo" mostrara su admiración por este gran exponente del reggaeton. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Además de ser respetado por la nueva escuela urbana, Daddy Yankee sigue participando en colaboraciones mundiales como el nuevo remix en Spanglish de 'Havana' de Camila Cabello. Foto: LARAS | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Daddy Yankee sigue celebrando un año 2017 de logros. Está nominado a Latin GRAMMY en varias categorías con el tema 'Despacito' con Luis Fonsi. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los boricuas fueron nombrados las estrellas del año por People en Español no solo por el éxito de 'Despacito' sino por su compromiso en la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este verano, Daddy Yankee se convirtió en el primer Latino en ser el artista más escuchando en Spotify con más de 44 millones de usuarios al mes que escuchan su música. Foto: The Associated Press | Univision 0 Compartir



Ccon esto queda claro que la relación profesional que existía entre los músicos no está del todo bien, pues durante la pasada entrega de la fiesta de la música latina, Daddy Yankee no se presentó a la gala y comentó al diario ‘El nuevo día’: "La razon es sencilla, las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta, tiene que evolucionar y, en mi caso, es lo que pienso... Hubiera querido que mi presentación girara hacia algo nuevo y al no ponernos de acuerdo, decidí pasar la página esta vez".



