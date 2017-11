De esta manera celebra Maki y Juan Soler en 'Thanksgiving'

La actriz argentina Maki Soler platicó en exclusiva con Univision Entretenimiento cómo festejará la noche del Día de Acción de Gracias pues es una de sus festividades del año más esperada por ella y su familia: “Yo festejo Thanksgiving comiendo delicioso”.

Es una fecha que comparte con su esposo Juan Soler y con gente muy cercana: “Siempre nos juntamos con algunos amigos a cenar y siempre hay muchos niños, todos agradecen y cenamos”, no hay abrazos ni deseos, sólo agradecimientos, explicó Maki.



Juan y Maki Soler: 15 años de amor Juan Soler y Maki son una pareja de actores argentinos que consolidaron su amor y sus carreras en México, se casaron cuando él tenía 39 años de edad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Se conocieron en 2002 en los pasillos de Televisa, en la Ciudad de México, él la vio guapa y ella lo tenía en el concepto de "mujeriego". Juan tenía una relación en ese momento. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Su relación siempre se ha carcaterizado por ser muy abierta y honesta. Juan, de 51 años de edad, tenía una hija que engendró a los 25 años de edad en Argentina y eso no fue problema para Maki. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz y modelo de 43 años cuenta que a pesar de que Juan supo de la existencia de su hija Valentina tiempo después, la reconoció y tiene relación con ella: "si yo hubiera sabido de su hija y que él no la hubiera reconocido no me hubiera casado con él", declaró a la revista Quien, en 2010. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Magdalena, verdadero nombre de Maki siempre estuvo segura de quererse casar y tener hijos, Juan sólo estaba de acuerdo en lo de los hijos pero no en lo del matrimonio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir EL 18 de diciembre de 2004, la pareja que vivía en ese entonces en la Ciudad de México se convirtió en padres de Mia. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al año siguiente la actriz se volvió a embarazar y por desgracia perdió al bebé. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Dos meses después de su pérdida, la pareja logró un nuevo embarazo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el 2006 quedó nuevamente embarazada de su segunda hija, Azul. Las dos pequeñas se volvieron prioridad para la actriz, por lo que su carrera pasó a segundo plano. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La familia se fue de México a Miami por oportuniddes de trabajo para Juan Soler, regresaron en 2016 a la capital mexicana y ya no se acoplaron al estilo de vida por lo que actualmente viven en Estados Unidos. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Juan es un hombre hogareño que cada que su agenda se lo permite convive con sus mujeres y se involucra en sus tareas diarias. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Además de la actuación y su familia, Juan tiene otra gran pasión: las motocicletas. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es común ver que entre cada proyecto, Juan se de tiempo para rodar con sus amigos. Este gusto no lo comparte con Maki. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir Actualmente, él está grabando la telenovela 'Me declaro cupable' en la Ciudad de México, mientras su familia continúa con su vida en Miami, aunque lo visitan cada que pueden. Foto: Instagram/@juansolervalls | Univision 0 Compartir La pareja se ha mantenido al margen de los escándalos y la polémica, tratando de construir una vida de lo más común posible. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

Sus hijas Mia y Azul Soler -de 12 y 10 años de edad- también tienen una costumbre para la cena del día de 'Acción de Gracias': “Ese día agradecen las niñas, hacen una cartita agradeciendo todo lo maravilloso que nos pasó en el año”.

Si bien la esposa de Juan Soler no cocina, todos los años a la mesa tienen el mismo platillo: “Pavo con un puré de malvaviscos, ¡delicioso!”.



Para poder disfrutar de ese manjar que saborea al sólo imaginarlo sobre su mesa, Maki confesó que lleva una dieta muy estricta para poder comer sin remordimientos en fechas especiales como esta: “Me mato en el gimnasio y me mato de hambre no hay de otra, me muero de hambre. Como proteína cada dos horas y tomo 2 litros de agua de lunes a viernes, mucha ensalada verde y nada más no como frutas, no como nada de eso y los fines de semana me atasco”.

