Dayanara Torres comienza la semana dando gracias por otro milagro

Feliz Día De los Padres! Te AMO Papi! Gracias por todo y por tanto! Por siempre estar PRESENTE. 👨🏻 My childhood might not have any luxury, but it had YOU... to love us, to guide us, to protect us & more importantly to make us laugh till our bellies hurt! 🎉👨🏻🍻 Happy Father's Day! Feliz Día de los Padres! Maligayang Araw ng mga Tatay! #happyfathersday #felizdiadelpadre #growingup #happy #childhood #loved #puertorico #firstdancepartner

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Jun 18, 2017 at 11:30am PDT