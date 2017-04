David Schwimmer, de 'Friends', se separa de su esposa

David Schwimmer, recordado por su papel de Ross Geller en el clásico show ' Friends', anunció la separación de su esposa, Zoe Buckman, tras siete años de estar casados.

Es el primer matrimonio para ambos; se conocieron en Londres en 2007 cuando él dirigía la comedia ' Run, Fatboy, Run'. Se casaron en 2010 y tienen una nena de cinco años, Cleo.

El famoso de 50 años y Buckman, de 31, enviaron una declaración a Page Six explicando su decisión.

"Es con gran amor, respeto y amistad que hemos decidido tomarnos un tiempo separados mientras determinamos el futuro de nuestra relación. Nuestra prioridad es, por supuesto, la felicidad y bienestar de nuestra hija durante este tiempo difícil, así que pedimos por su apoyo y respeto a nuestra privacidad mientras continuamos criándola juntos y navegamos este nuevo capítulo como familia", anotaron ambos.

Además de 'Friends', Schwimmer ha prestado su voz para las cintas de ' Madagascar' y ha aparecido en proyectos como ' Band of Brothers' y el año pasado en la galardonada ' The People vs OJ Simpson: American Crime Story', como Robert Kardashian.

MÁS PAREJAS RECIÉN SEPARADAS: