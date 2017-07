Datos curiosos que no conocías de Maluma

Maluma es una sensación mundial y aquí te contamos varias historias y anécdotas que rodean su nombre:

1

. Su verdadero amor



Mucho se ha especulado sobre el verdadero amor de José Luis Lodoño Arias, conocido como Maluma, y es por eso que decidió ponerles fin a las especulaciones presentando a su verdadero amor, a quien llama “Princesa”.

El colombiano de 23 años, la presentó con video en vivo que compartió en Instagram: “Esta es mi princesa, mi niña, mi consentida, mi bebé, es la más apegada a mí". Se trata de su perra, Bonnie, una siberania albina, mientras la abrazaba y besaba; “te amo, mi princesa”.

El cantante tiene dos perros siberianos albinos, su amada Bonnie y Clyde, los cuales están con él desde el 2016: “Sepan que soy amante de los animales y qué bonito sentir amor por estos copitos”.



Orejones y peludos, así son los fans que más adoran a Maluma Bonnie y Clyde son los que más cerca están del corazón de Maluma. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Cuando los tiene cerca, Maluma no pierde un minuto añoñándolos. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Maluma adoptó a Bonnie y Clyde casi dos años después de haber perdido a Kilate, el perro que más amó y cuya muerte lo embargó de tristeza por mucho tiempo. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus fans lo acompañaron en el duelo por Kilate y hasta obras de arte recibió con la imagen de su adorado amigo, fallecido a finales de 2014. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Bonnie y Clyde se han encargado de devolverle la alegría Maluma, quien los trata como reyes. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir ¿Cuánto crees que se parecen a papá? Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando eran más pequeños, Bonnie y Clyde viajaron con Maluma en un avión privado. ¿Quién quisiera ser como ellos? Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Bonnie y Clyde hacen con su papá Maluma lo que les da la gana. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Maluma ha expresado que extraña a sus bebés cuando tiene que salir por largo tiempo de gira. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para Maluma, ellos son "los únicos que aman sin juzgar ni pedir nada a cambio". Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Las fotos más tiernas de Maluma son las que comparte con los que llama "hijos" en Instagram. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir Sin camisa y en la grama; Maluma lo da todo por hacer feliz a sus hijos de cuatro patas. Foto: Instagram / Maluma | Univision 0 Compartir

2. Su segunda mamá

Maluma acaba de revelar que en su vida hay una mujer a la que quiere como si fuera su segunda madre y se trata de su Gloria, la señora que ayuda en la casa y que está con él desde que tiene un año de edad: “Yoyis es la señora que trabaja conmigo, la señora de servicio y que me conoce a mi desde que tengo un año de edad, ella es la encargada de atenderme y hacerme mis cositas”.



¡Lo descubrimos! Maluma no llevaba ropa interior en Premios Juventud Univision 0 Compartir

3. Su falta de ropa interior

El reggaetonero en ocasiones no usa ropa interior, si bien ha deleitado a sus seguidoras con sexys fotografías en bóxer. Durante su paso en la alfombra de Premios Juventud reveló que ese día no llevaba, aunque no es la primera vez que lo hace, pues sus seguidoras han subido videos al respecto, como sucedió en mayo durante un concierto en la Ciudad de México: “Es verdad, totalmente cierto”, confesó sin vergüenza alguna.

4. Sus pulseras

El intérprete de ‘Felices los cuatro' está por lanzarse como empresario con una exclusiva línea de pulseras: “A quién yo vea por la calle con su pulsera Maluma, lo saludaré y me encanta porque además significa que tenemos la misma energía y gusto por la música, cómprenla ya”, invitó a sus seguidores, quienes podrán adquirirla con borlas color negro que son irrumpidas por una pequeña placa dorada con la letra “M” al medio. La venta será por internet y aún no se revela el costo de este accesorio.



Así de acalorado estuvo el ensayo de Maluma Maluma sí que dio el ensayo más vibrante del tercer día rumbo a Premios Juventud para su participación de este jueves. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Con un beso en los labios a una de sus bailarinas, el cantante tiene pensado cerrar el show donde interpretará sus éxitos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Y para no dar lugar a errores, había que ensayar varias veces el comentado beso. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta será una de las presentaciones más sensuales de la noche. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los jugueteos entre el cantante y su bailarina formaron parte de todo el espectáculo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Pero la bailarina no fue la única que estuvo cerca de Maluma: el reggaetonero pudo compartir unos instantes el escenario con la rapera Iggy Azalea. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de convivir un tiempo en Miami, Iggy Azalea y Maluma se entretuvieron platicando por un rato. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Iggy Azalea estuvo ensayando antes de Maluma lo que será su presentación en Premios Juventud. 0 Compartir La artista australiana permaneció en el recinto después de su ensayo para ver el número de Maluma. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Iggy Azalea y Maluma fueron vistos juntos en un restaurante en Miami el pasado 4 de julio. 0 Compartir Quizá por eso la rapera decidió quedarse a disfrutar del ensayo completo de Maluma en uno de los sillones de la zona VIP del lugar. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Iggy no perdió ningún detalle de lo que ocurría en el musical de Maluma, hasta el beso con la bailarina. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maluma, uno de los cantantes más esperados en la entrega de Premios Juventud, llegó por la tarde del miércoles al Watsco Center. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El colombiano se presentó a ensayar su participación en la premiación, donde estará acompañado por la banda Piso 21. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Maluma y Piso 21 interpretarán el éxito ‘Me llamas’, original de la agrupación colombiana. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El sencillo se volvió tan popular que Maluma se incluyó en el remix que se lanzó de la canción. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Las colaboraciones de Maluma se han colocado en los primeros lugares de las listas de popularidad. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Además de ensayar la canción ‘Me llamas’, Maluma preparó un medley de sus éxitos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el escenario se comenzaron a escuchar las notas de ‘Chantaje’, uno de los temas en los que colaboró para el nuevo álbum de Shakira. Foto: Univision | Univision 0 Compartir ‘Chantaje’ fue el primer sencillo del disco ‘El Dorado’ y Maluma apareció en el videoclip junto a la cantante. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Después vino ‘Vente Pa’ Ca’, la canción con la que Maluma y Ricky Martin cerraron el verano de 2016. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en

VER: Maluma rompe el silencio sobre el rumoreado video con Ricky Esta colaboración le trajo a Maluma una ola de rumores, que tanto Ricky Martin como él han salido a desmentir. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El cantante colombiano se mantuvo de buen ánimo durante los ensayos en Miami. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Maluma llegó a la ciudad el pasado 3 de julio, después de volar desde Brasil. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su participación con Piso 21 no es la única sorpresa que Maluma tiene preparada. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

5. Su nueva intención musical

Maluma tiene la inquietud de interpretar música mexicana: “Me encantaría hacer una ranchera, amo las rancheras, no creo que fuera con Chente (Vicente Fernández) porque él ya se retiró, y no creo que me abra las puertas de su rancho, pero de pronto es más fácil con Alejandro (Fernández). Me encantaría hacer algo ranchero”.