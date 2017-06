Daniel Day-Lewis se retira, siendo el único en ganar tres premios Oscar al mejor actor

Tras 46 años de trabajo incesante en el cine, el actor británico Daniel Day-Lewis decidió que no trabajará más.

La información fue publicada en exclusiva por la edición digital de la revista Variety y confirmada más tarde por Leslee Dart, portavoz de Daniel Day-Lewis, el único en ganar tres premios Oscar en la categoría de mejor actor por 'My Left Foot', 'There Will Be Blood' y 'Lincoln'.

"No trabajará más como actor. Daniel Day-Lewis agradece a sus colaboradores y a todo el público que le apoyó por todos estos años. Se trató de una decisión personal y ni él ni sus representantes ofrecerán más declaraciones sobre el tema", consignó Dart.



Three films, three Oscars. #MyLeftFoot #ThereWillBeBlood #Lincoln A post shared by Sir Daniel Day-Lewis (@danieldaylewisofficial) on May 19, 2015 at 6:05pm PDT

'Phantom Thread', el último filme en el cual trabajó el británico de 60 años, está en agenda para estrenar, en Estados Unidos, el próximo 25 de diciembre.