Cuando Jennifer López va al baño, el resto de las mortales tiene que esperar afuera

Para que Jennifer López pudiera utilizar el baño con tranquilidad, algunas de las mujeres que aportaron, mínimo, 3,000 dólares para combatir la pobreza en la Ciudad de Nueva York, tuvieron que aguantar sus urgencias y hacer una larga fila que les garantizara su acceso al servicio sanitario tan pronto 'la diva del Bronx' lo desalojara.

El reporte de lo ocurrido la noche del pasado lunes en el centro de convenciones Javitz, en Manhattan, fue publicado este jueves en Page Six, espacio que compartió las vivencias de algunas testigos. De acuerdo con sus relatos, Jennifer López estuvo en la gala de recaudación de fondos de la Fundación Robin Hood acompañando al presidente del evento, su novio Alex Rodríguez.



Former Yankee. Current Robin Hooder. Always a New Yorker. Thanks to @AROD for his support as a co-chair at the #RHBenefit! pic.twitter.com/uWnLxyPCQO