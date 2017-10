Crece la angustia de la esposa de Nacho porque el cantante está 'varado' en Venezuela

Inger Mendoza contó cómo sobrelleva la ausencia del artista, quien no ha podido renovar su pasaporte para volver a Estados Unidos con su familia.

La esposa del cantante Nacho Mendoza, Inger Mendoza, ofreció una entrevista este jueves para contar que su familia se encuentra a la espera de que el cantante pueda volver de Venezuela, donde se encuentra 'varado' por complicaciones con la renovación de su pasaporte.

"Ellos (los hijos del cantante) están acostumbrados a que su papá esté ausente por los viajes" contó Mendoza, quién no ha visto al intérprete en dos semanas, "saben que hay un problema que papi está tratando de resolver" agregó en una entrevista con 'Al rojo vivo'.

La esposa del cantante confesó que le afecta no saber cuánto tiempo pasará para que Nacho vuelva con su familia.



"El domingo colapsé completamente, no hallaba dónde esconderme para llorar y que los niños no me vieran" relató, "él ha sido bastante público respecto a su posición política, esta es la oportunidad perfecta para tenerlo preso sin meterlo preso, está preso en Venezuela", lamentó.

De acuerdo a su esposa, el cantante viajó a Colombia para una presentación y ahí se percató de que este documento no contaba con páginas suficientes para que le estamparan un sello, por eso volvió a su país natal, donde no ha podido concluir con los trámites.

Molesto con la situación, el cantante acudió a las redes sociales, donde publicó un video denunciando al gobierno, "el tema no es el pasaporte mío, el tema es que ellos actúan así con todo el que se les opone", aseguró.



El pasado 11 de octubre, Nacho ofreció una conferencia de prensa en Caracas para anunciar que había cancelado sus compromisos laborales por los problemas con sus documentos, "lo que publiqué en mi Instagram fue una medida de presión para tratar de lograr el pasaporte… pero sé que no lo voy a lograr, aunque lo que sí le digo al Gobierno es que yo voy a estar con mi familia pronto”, aseguró.