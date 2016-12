Creador de 'La Rosa de Guadalupe' no escribirá de los XV de Rubí ni de Kate del Castillo

Aunque hace unas semanas la quinceañera más famosa de México, Rubí Ibarra García, fue invitada a participar en un episodio de 'La Rosa de Guadalupe', la realidad es que la historia no tiene los méritos para ser presentada en el popular programa televisivo. Tampoco se debe esperar un programa que refleje la crisis que ha vivido la actriz mexicana Kate del Castillo tras su reunión con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Carlos Mercado, creador y principal escritor de 'La Rosa de Guadalupe', aclaró en entrevista telefónica que aunque el programa, "por supuesto, es de entretenimiento, buscamos como segundo punto dejar una especie de moraleja o dejar un mensaje. En estos momentos, como va lo de Rubí, no hay ningún mensaje, ni negativo ni positivo. Esa es la realidad".



Si bien es cierto que el productor de 'La Rosa de Guadalupe', Miguel Angel Heros, extendió a través del programa 'Hoy' la invitación a Rubí y a su familia, Mercado aseguró que "nunca se contempló la realidad de poder hacer un programa específico sobre el fenómeno".

'La Rosa de Guadalupe' cumple en 2017 una década de transmisión ininterrumpida, con más de 920 episodios ya grabados y otros 158 en proceso, porque su producción es sumamente cuidada y estudiada. El propósito, de acuerdo con Mercado, es conectar con la audiencia y ofrecerle las herramientas, el conocimiento, para que puedan resolver los problemas y mejorar su calidad de vida.

Por eso, la historia de los 15 años de Rubí, "famosa" porque el video en el cual su familia invitaba a los vecinos de ranchos cercanos a la fiesta se viralizó en las redes sociales, no es un tema apropiado. " Esa fama no es real, esa fama no es buena. Esa fama es efímera. Horita estamos hablando de una chica que se llama Rubí, dentro de seis meses no nos acordaremos ni de que existe", declaró el también creador de 'Así son ellas'.



El caso de Rubí, Mercado no lo maneja con paños tibios. Directo, apuntó que 'el mensaje es negativo. Sólamente es una burla y no tengo manera de conciliarlo con mi programa de 'La Rosa de Guadalupe'. Estamos tomando el ícono más inspirador que tiene tanto México como Latinoamérica que es la Virgen Santa María de Guadalupe; tenemos que ser muy cuidadosos en qué temas podemos tocar. No veo nada interesante en el caso de Rubí más que veo burla por parte de las redes sociales y nosotros haríamos muy mal en seguir fomentando esta burla", sentenció.

Por la misma razón, desmintió que los padres de Rubí, Crescensio Ibarra y Ana Elda García vayan a tener algún tipo de papel en algún episodio de la serie. "¡No es tan fácil pararse delante de una cámara y hacer un personaje! Se requiere de un estudio, se requiere de un entrenamiento. Nosotros no hemos pensado llamar a alguno de su familia ni a Rubí para hacer un personaje", insistió.



En cuanto a la información que aseguraba que el vendedor de empanadas Francisco Orihuela Ramírez protagonizaría un episodio de 'La Rosa de Guadalupe', la respuesta también es negativa. Su historia, en principio, parecía inspiradora, pero con franqueza, el experimentado escritor señaló que el joven "la regó en el momento en que se enfrenta a una posibilidad de poder tener una beca y empezó a relucir la verdad; ni es pobre, ni nada por el estilo. Además, desaprovechó lo que podría haber sido un gran mensaje para la juventud, no solamente de México, sino del mundo".

Otro episodio que jamás verá la luz sería uno inspirado en el viacrucis que atraviesa la actriz mexicana Kate del Castillo tras haber aceptado los derechos de la vida del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para realizarle una película y luego reunirse con él mientras se encontraba prófugo de la justicia.



"Haberle dicho a la sociedad, a las jóvenes, que te puedes entrevistar con un narcotraficante, fue muy malo. Si me habla por teléfono un narcotraficante porque quiere que le escriba su vida, le digo, 'discúlpeme, no puedo hacerlo. Tendrá usted que buscar alguien que crea en su proyecto' (...) Luego, me estaría reportando inmediatamente con la policía para decirle 'me acaba de hablar fulano de tal'. Hay que hacer lo correcto y Kate del Castillo no lo hizo", espetó el escritor.