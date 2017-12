"Córtala ahora": Carlos Villagrán revela cómo 'Chespirito' lo ayudó a librarse de Florinda Meza

En la más reciente versión que presume el comediante mexicano Carlos Villagrán, intérprete del cachetón niño 'Quico' en 'El Chavo del 8', fue la actriz Florinda Meza quien lo persiguió durante un tiempo, buscando ser su novia.

"Florinda andaba conmigo. Ella me invitaba a su casa y todo eso (...) Inclusive, le pedí ayuda a Roberto Gómez Bolaños (para terminar la relación) y él me dijo: 'mira, hoy que vamos a grabar, pues córtala. Mándala a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí para hacer el programa", relata Villagrán, de 73 años, durante una entrevista vía satélite con el programa argentino 'Confrontados', con motivo del tercer aniversario luctuoso de 'Chespirito'.



A estas alturas, al comediante todavía no le queda claro si ella estuvo enamorada de él o no. Lo que su memoria recuerda es que Meza lo acosaba tanto que lo sintió como algo "muy pesado" de sobrellevar. Entonces, buscó el consejo de su jefe, 'Chespirito', quien le sugirió: "Mira, córtala ahora y que se vea obligada a grabar". Así dice que lo hizo, enfatizándole a la intérprete de 'Doña Florinda' que seguirían solo como "compañeros de trabajo".

Alega el septuagenario que su relación con Meza, hoy de 68 años, "fue una cosa muy leve" y tras la ruptura "seguimos muchos años grabando el programa". Describe su relación profesional como una "muy padre, muy buena... pasó mucho tiempo, pero esa es la única verdad".



Para Villagrán, esa experiencia no tuvo nada que ver con el hecho de que años más tarde, cuando Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se unieran como pareja, él abandonara el proyecto que los había convertido en familia. El comediante, quien formó parte del fenómeno televisivo de los 70 y 80, 'El Chavo del 8', explica durante la entrevista por qué dejó el programa, básicamente apuntando a que con el éxito "surgieron las envidias, el egoísmo, el celo artístico, el celo profesional. Hacíamos giras y el que más llamaba la atención era 'Quico'... hacíamos una conferencia de prensa y el 70 por ciento de las preguntas eran para Quico", asegura.





A "Doña Florinda, cada vez que se duerme la velan"

Con cierta melancolía, lamenta "que Dios perdona, pero el tiempo no. Y el tiempo nos ha arrebatado ya a Don Ramón (Ramón Valdés), a la Bruja del 71 (Angelines Fernández), al mismo Chavo (Chespirito), al profesor Jirafales (Rubén Aguirre), a Jaimito (Raúl Padilla) a Godinez (Horacio Gómez Bolaños), Ya nada más quedamos cuatro: Chilindrina (María Antonieta de las Nieves), Ñoño (Edgar Vivar), Quico y doña Florinda, que cada vez que se duerme, la velan".



Su versión de la historia, generosa en detalles, contrasta con la decisión que ha tomado Florinda Meza. En mayo de este año, durante una entrevista en el programa mexicano 'El minuto que cambió mi destino', la actriz y guionista se negó a emitir un solo comentario sobre su supuesto romance con Carlos Villagrán. "Me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle 'rating' a nadie, ni a compartir lo que yo he construido y lo que tengo con nadie, porque será de lo que hablen".

Florinda Meza ha enterrado el tema y así lo justifica: "Tengo lo que tengo y sé quién soy. No estoy dispuesta a darle, con esa respuesta, público a Carlos Villagrán".