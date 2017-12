Continúa el caso: Alejandra Procuna aún no resuelve el robo de su Uber

Ya pasaron dos semanas desde que a Alejandra Procuna le robaron uno de sus automóviles que trabajaba con Uber. El incidente, explicó la actriz, sigue sin resolverse ya que no han encontrado el auto ni tampoco le han dado el dinero del seguro: “El 'pitufo azul' sigue robado, no ha aparecido. Estoy en espera para que el seguro me dé el dinero. De hecho estoy hablando diario para ver si existe algún reporte del auto, pero bueno, si no aparece el seguro me dará el dinero del valor factura”.

Pese al susto que se llevó al momento de enterarse que le habían robado el vehículo a su chofer y que lo habían dejado lejos de su domicilio, la actriz asegura que está en duda si ese mismo auto lo seguirá moviendo dentro de la aplicación: “Fue mucha angustia de todo lo que se tenía que hacer, y sobre todo el bienestar de mi chofer. Creo que la vida también nos habla, entonces estoy pensando, aunque yo seguiré de chofer”.



Al cuestionarle sobre si ya habían dado con los responsables del robo, Procuna dijo que prefiere no seguir angustiada por ese tema y darle la vuelta rápidamente: “No quiero más angustias en mi vida, quiero enfocarme en lo que viene, en lo que está por venir. De hecho, aún sigo disfrutando manejar cuando ando en Uber, el contacto con la gente, el público me ha recibido bien y muchas mujeres me han visto como ejemplo a seguir, y espero que les vaya bien”.

Luego de que tuvo que recurrir a ser conductora de taxi ejecutivo tras no tener proyectos en la pantalla chica por un largo tiempo, Alejandra se encuentra feliz de estar de regreso en Televisa con algunos programas unitarios: “Estoy grabando mucho, estoy contenta y emocionada porque ahorita son los programas más vistos y realmente estoy contenta, ya llevo como 5 capítulos de estos”.