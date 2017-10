Conductor de 'Hoy' confiesa las drogas que probó y con quién las consumió

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin le platicó a Adela Micha algunos de los excesos que tuvo en su juventud y, sin tapujos, el conductor del programa ‘Hoy’ reveló que ha consumido marihuana, cocaína y éxtasis: “me metí barbaridad y media, fumé motitia, pero no me gustaba porque recuerdo que me daba mucha ansiedad y me reía mucho con mis amigos, como a los 20 - 23 (años de edad), en aquella época les decíamos 'los trifásicos': la mota, la coca y luego fue la tacha”.

En la entrevista con la periodista, para su página en Internet, el conductor de 54 años de edad relató su experiencia con el éxtasis y aunque lo padeció, le gustó: “Yo probé tres veces esas pastilla y me mandó al 'panic atack' (ataque de pánico), tenía que tomar Rivotril (medicamento para dormir) cuando murió mi papá en 1996 me daban esos ataques y mucho fue porque llegué a consumir esas madres, el éxtasis famoso, la tacha, lo he probado como cinco o seis veces pero ojo me gustaba, sí me gustaba”.



‘El Burro’ dijo como fue la primera vez que consumió metanfetaminas, en Miami, con su compañero Esteban Arce y su productor Memo del Bosque cuando tenían el programa ‘El Calabozo’ de visita al programa de Don Francisco, en Univisión: “Íbamos en un carro bien borrachos y Esteban me dice 'dame 100 dólares', le di 100 dólares y me dice ‘abre la mano’ y me da tres pastillas. Le digo, ¿qué es esto? y me dice ese güey: ‘son éxtasis, tómate la mitad ¿nunca has probado esto?’ En la vida no sé ni qué es esto, además yo estaba pedo (borracho) y le dije a Esteban si vamos a probarlo, vamos a probarlo bien y me lo eche entero”.

“Fue una ansiedad y veía cosas horribles, fue la muerte durante quince minutos, al minuto dieciséis era el rey Pelé en la pista, ¿qué es esto? ¡El pasaporte al cielo! Los sentidos se te sensibilizan, si hubiera estado en ‘Bailando por un Sueño’ (reality show de baile) lo hubiera ganado, yo giraba como pinche trompo chillador y neta si me gustó pero es una cosa espantosa”, aseguró.



Estos actores se recuperaron de sus adicciones y lograron rehacer su vida José José fue uno de los cantantes más sobresalientes de la década de los 70 y 80 en Latinoamérica. fue uno de los cantantes más sobresalientes de la década de los 70 y 80 en Latinoamérica. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir José José cayera en los excesos de las drogas y el alcohol. La fama y el querer imitar a su padre que fue alcohólico y que muriera a los 45 años de edad, hizo quecayera en los excesos de las drogas y el alcohol. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Primer Impacto que trató de quitarse la vida con una pistola, pero que ésta no funcionó, lo que le hizo saber que aún no era tiempo para partir de este mundo. Hace algunos años confesó paraque trató de quitarse la vida con una pistola, pero que ésta no funcionó, lo que le hizo saber que aún no era tiempo para partir de este mundo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José José salió adelante y en el año 2014 se realizó una obra musical llamada 'Amar y querer', mismo que incluía sus más grandes éxitos. Ahora el cantante pasa por una crisis de salud, pues hace algunos días confirmó tener cáncer de páncreas. salió adelante y en el año 2014 se realizó una obra musical llamada 'Amar y querer', mismo que incluía sus más grandes éxitos. Ahora el cantante pasa por una crisis de salud, pues hace algunos días confirmó tener cáncer de páncreas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Eduardo Yáñez comenzó su carrera desde muy joven y cuenta con grandes éxitos en la televisión pero también ha pasado por difíciles momentos. comenzó su carrera desde muy joven y cuenta con grandes éxitos en la televisión pero también ha pasado por difíciles momentos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Eduardo comenzó cuando tenía 21 años en la telenovela Quiéreme Siempre y pronto comenzó a brillar en la pantalla chica. Cuandocomenzó cuando tenía 21 años en la telenovelay pronto comenzó a brillar en la pantalla chica. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su primer protagónico llegó en 1987 con Senda de Gloria y sólo fue el primer paso para muchos más papeles estelares en telenovelas como Destilando Amor, Fuego en la Sangre y Amores Verdaderos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Pero no todo ha sido fácil para este galán de telenovela. Una de las grandes crisis que tuvo fue cuando intentó triunfar en Hollywood. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El Gordo y la Flaca. “Lo gasté todo tratando (de hacer carrera) y no logré más que algunas series, papeles pequeños en películas y de pronto cuando estaba avanzando ya no tenía dinero” dijo para Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero eso no fue lo único a lo que se enfrentó, durante cinco años tuvo fuertes problemas de alcoholismo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Yáñez pasó duros momentos, "como cinco años estuve bebiendo de una manera increíble, hasta que toqué fondo. Estaba tomando agua con loción, con colonia, ahí me di cuenta de que estaba muy mal. Bebía desde la mañana, primero cerveza, luego tequila y después whisky. Hoy ya no tomo". pasó duros momentos, "como cinco años estuve bebiendo de una manera increíble, hasta que toqué fondo. Estaba tomando agua con loción, con colonia, ahí me di cuenta de que estaba muy mal. Bebía desde la mañana, primero cerveza, luego tequila y después whisky. Hoy ya no tomo". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lucía Méndez fue parte importante en su recuperación. La actriz estuvo todo el tiempo junto a él para evitar que recayera en el alcohol. fue parte importante en su recuperación. La actriz estuvo todo el tiempo junto a él para evitar que recayera en el alcohol. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo Yáñez tiene una vida estable al lado de la actriz África Zavala. Afortunadamente ahora todo eso quedó atrás ytiene una vida estable al lado de la actriz Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sasha Sökol comenzó su carrera cuando era tan sólo una niña en el grupo musical 'Timbiriche'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El éxito le llegó rápidamente y cuando se convirtió en una adolescente se lanzó como solista. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tres Generaciones junto a Carmen Montejo y Angélica María. Mientras Sasha promocionaba su disco 'Trampas de luz', también protagonizaba la seriejunto a Carmen Montejo y Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Se convirtió en una de las cantantes del momento en los ochenta. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Alcanzar Una Estrella junto a Ricky Martin. En ese mismo año lanzó su disco 'Siento' y un año después 'Amor Sin Tiempo'. En 1991 protagonizó con gran éxitojunto a. En ese mismo año lanzó su disco 'Siento' y un año después 'Amor Sin Tiempo'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Universal, Sasha declaró que para ella "la vida no valía la pena y por eso destruía su cuerpo". La actriz regresó en 1994 para admitir su adicción a la cocaína y sus problemas alimenticios. Según el diario, Sasha declaró que para ella "la vida no valía la pena y por eso destruía su cuerpo". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Afortunadamente, Sasha logró rehabilitarse y seguir su carrera artística. La vimos protagonizar telenovelas como La Vida En El Espejo y El País de las Mujeres. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Además siguió su carrera como cantante solista y ha realizado proyectos con Benny Ibarra y Erick Rubín. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Roberto Palazuelos inició su carrera a los 20 años cuando participó en la película 'Mariana, Mariana'. En 1989 tuvo su primera oportunidad en las telenovelas en Mi Segunda Madre. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Palazuelos dice que comenzó a probar drogas esporádicamente cuando sus amigos se lo ofrecían pero, sin darse cuenta, comenzó a adquirir una fuerte adicción a la cocaína. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir "Pero de repente no te das cuenta cuando y ya lo traes (la droga) en la cartera y se comienza a hacer un vicio. Luego se empiezan afectar tus nervios y empiezas a necesitar más cantidad" dijo para Univision. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La fama y las drogas comenzaron a afectar la vida del actor: “Tuve un problema con una telenovela hace mucho tiempo. Estaba empezando mi carrera y venía muy fuerte pero de repente la fama como que me había movido un poquito el piso y cometí la locura de irme del set a conseguir eso entonces llegue al set muy tarde y perdí mi trabajo” explicó. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir No fue fácil para este actor salir de sus adicciones pues tuvo tres recaídas pero gracias al apoyo de su familia logró recuperar su vida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Roberto Palazuelos ha participado en telenovelas como Carita de Ángel, Niña Amada Mía, Llena de Amor y Qué Bonito Amor, entre muchas otras. Además se ha desempeñado como empresario. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Flavio César fue uno de los galanes noventeros que ponía a gritar a todas las adolescente. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Actuaba, cantaba y tenía un cuerpo que enloquecía a sus fans. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Grabó tres discos y protagonizó las telenovelas Agujetas de Color de Rosa y Confidente de Secundaria. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El éxito llegó a su vida cuando tenía 25 años y su carrera era muy prometedora. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Pero Flavio César decidió dejar los excesos de la vida que llevaba y se convirtió al cristianismo en el 2006 porque el mundo del espectáculo no le llenaba. El actor dijo en una entrevista para el programa "Palabras de vida" que se alegra de haber llegado "a los pies de Cristo" porque la vida del espectáculo le dejaba "un gran vacío". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Decidió alejarse de "los placeres de la carne y la lascivia" para dedicarse a sus actividades religiosas. Aunque no dio detalles, también dice que hace no mucho se le acercaron para que protagonizara una telenovela pero lo consideró una prueba más para su fe. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pablo Montero incursionó en las telenovelas con Lazos de Amor y Vivo Por Helena. En 1999 lanzó su primer disco llamado simplemente 'Pablo Montero'. incursionó en las telenovelas con. En 1999 lanzó su primer disco llamado simplemente ''. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el 2006 obtuvo su primer protagónico en Duelo de Pasiones junto a Ludwika Paleta. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Un año después su vida se vio envuelta en el escándalo tras ser detenido en Miami por posesión de drogas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Tuve un problema difícil en Estados Unidos, fue una experiencia muy dura. Cuando me encontraba en un tratamiento para rehabilitarme de mis adicciones tuve una recaída y por culpa de eso estuve en la cárcel. Fue algo fuerte, después tuve que aceptarlo y enfrentarlo con los amigos, la familia y el mi público" compartió para el programa de televisión 'Intervenciones'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Montero perdió el contrato que tenía con su compañía disquera y se vio obligado a rehabilitarse. A raíz de esto,perdió el contrato que tenía con su compañía disquera y se vio obligado a rehabilitarse. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pablo Montero pudo retomar su carrera artística y ha gozado de mucha popularidad con sus actuaciones en Fuego en la Sangre, Triunfo del Amor y Mi Corazón Es Tuyo. pudo retomar su carrera artística y ha gozado de mucha popularidad con sus actuaciones en Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque su matrimonio con Carolina Van Wielink no funcionó, luce feliz con sus dos hijas Daniela y Carolina y ha seguido cantando y actuando libre de adicciones. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Alan Ibarra inició su carrera como cantante en la agrupación 'Magneto' en 1989. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Cuando se desintegró el grupo decidió lanzarse como solista con el disco 'Alan Azul' y también comenzó a actuar en telenovelas como Rayito de Luz y Velo de Novia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2010 'Magneto' se reencontró y Alan tuvo problemas cuando se rumoró que tenía problemas de alcoholismo. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Y es que el cantante subió en evidente estado de ebriedad y con dificultad para cantar y realizar las coreografías. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Se rumora que este fue uno de los motivos por los que Alan se divorció de Maite Embil en el 2015. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La última vez que vimos a Alan en la pantalla chica fue con la telenovela Alma Indomable y durante el 2016 fue parte de la gira 'Juntos Por Ti' que reunió a 'Magneto' y 'Mercurio', ahora participa en la gira Únete a la fiesta junto a otras figuras de la música de los 90. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Julián Figueroa reconoció tener problemas con el alcohol y voluntariamente se internó en una clínica de rehabilitación. En el año 2015reconoció tener problemas con el alcohol y voluntariamente se internó en una clínica de rehabilitación. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Joan Sebastian y Maribel Guardia felicitaron a Julián por atenderse a tiempo, ya que esto empezaba a repercutir en su joven carrera artística al no conseguir proyectos en la televisión. felicitaron apor atenderse a tiempo, ya que esto empezaba a repercutir en su joven carrera artística al no conseguir proyectos en la televisión. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maribel Guardia salió a desmentir dichos rumores. Un año después de su rehabilitación se dijo que el joven había caído de nuevo en los excesos, perosalió a desmentir dichos rumores. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Julián Figueroa goza de una carrera que va en crecimiento, pues ya demostró en la serie de su padre que tiene toda la madera para ser un buen actor, así como un excelente cantante de música mexicana. goza de una carrera que va en crecimiento, pues ya demostró en la serie de su padre que tiene toda la madera para ser un buen actor, así como un excelente cantante de música mexicana. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



El conductor de confesó que también consumió cocaína: “como seis o siete veces, eso no me gustó tanto porque comenzaba yo a sentir como ansiedad y empezabas a ver como quien traía más y yo no traía lana ni para suicidarme, la neta, en esa época, es muy caro ese vicio”.

Las confesiones de Jorge Van Rankin no terminaron ahí, pues también contó sin tapujos que se besó con su excompañero de programa, el conductor Esteban Arce: “Esteba (Arce) era un güey muy reventado, yo lo amo profundamente y nos besamos algún día en la peda y mientras el amor sea puro no importa el sexo”, minutos después aclaró que había sido mentira, aunque si se ha besado con Raúl Araiza en el programa matutino 'Hoy'.



