Con estos emotivos mensajes recordaron los famosos a Renato López a un año de su muerte

Re, hoy hace un año que te fuiste. Con tu partida trasciende en mi la idea de comprometerse con la existencia, vivir la vida intensa, solidaria y amorosamente, valorarla como una fuente de aprendizaje, amarla y vivirla plenamente a pesar de sus dolores y contratiempos. No se cuál sea el fin de nuestra estancia aquí en la tierra, ni de que dependa el tiempo designado para cada uno, solo se que nos dejaste mucho amor, por sobre todas las cosas. Gracias hermanito por eso ❤️

