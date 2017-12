Con el corazón en la mano, Selena Gomez dedica premio a la mujer que le salvó la vida

La noche del pasado viernes 1 de diciembre Selena Gomez se robó la noche en el marco de los premios Billboard, no sólo por haber ganado la distinción de la 'Mujer del Año 2017' sino por dedicarle un emotivo discurso a su amiga Francia Raisa, quien dijo merecer este reconocimiento tras salvarle la vida.

Entre lágrimas y suspiros, la cantante de 25 años expresó conmovida: "Creo que ella (refiriéndose a Francia) debería de recibir este premio. Ella me salvó la vida, me siento tan afortunada".



Hace dos meses Selena sorprendió al compartir en sus redes sociales una fotografía donde aparecía junto a Francia antes de someterse a un trasplante de riñón, como tratamiento ante el Lupus que padece: " Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando en compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar", agregó.

Esta es la primera vez que aparece la estrella del pop junto a su amiga ante los medios. Gomez y Raisa son amigas desde hace mas de 10 años.



Francia, quien tiene 29 años, es una modelo de comerciales y actriz que ha trabajado en diversos proyectos de televisión como la serie 'The Secret Life of the American Teenager'.

