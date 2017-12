Completamente sana: Paty Navidad termina viacrucis de enfermedad

Al recibir decenas de comentarios sobre su nueva imagen,decidió poner un alto a las especulaciones y escribió en su cuenta de Instagram la siguiente explicación: "NO ME HE HECHO ABSOLUTAMENTE NADA, TAMPOCO ME INYECTO BOTOX, ya que soy ALÉRGICA a muchísimas cosas, entre ellas a las toxinas botulínicas, la única que me he hecho Y ES LA MEJOR CIRUGÍA QUE ME PUDE HACER EN LO QUE LLEVO DE VIDA, "LA CIRUGÍA INTERNA" me desintoxique de todo el cúmulo de veneno que vamos almacenando sin darnos cuenta la mayor parte del tiempo, limpie mi espíritu, purifique mi alma, sane mi corazón y libere a mi mente de ataduras, miedos, resentimientos, culpas, tristezas, etc".