Cómo Selena se volvió más importante que sus propios ídolos

Cuando Selena murió, el 31 de marzo de 1995, el lanzamiento de su primer álbum en inglés quedó truncado, un proyecto en el que recaían las esperanzas para catapultar a esta cantante tejana hasta un estrellato que trascendiera géneros y culturas. El disco iba a ponerla, en palabras de su productor, Jose Behar, “hasta arriba, junto a las 'Janets' y las 'Madonnas'”.

El trágico fallecimiento de la ‘Reina del Tex-Mex’ dejó muchos 'porqués' en el aire y puso un final abrupto a una trayectoria prometedora, la misma que ella esperaba que algún día la elevara al nivel de Gloria Estefan y Jon Secada. Ella misma confesó esas aspiraciones un año antes de perder la vida en una entrevista con Cristina Saralegui.



Selena quería llegar a ser como Jon Secada o Gloria Estefan

Lo que Selena no sabía entonces es que acabarían cumpliéndose sus sueños, aunque ella no iba estar ahí para verlo: su historia, se convirtió en una película; su música, en fuente de inspiración para artistas más jóvenes; su estilo, en una pauta a seguir; y los ídolos que tanto admiraba, terminaron rindiéndole homenajes.



El mismo año de su muerte, Jon Secada presentó en los premios Billboard el reconocimiento póstumo como ‘Artista del año’ a Quintanilla.



“No solo es una gran cantante sino una amiga que fue tristemente arrebatada cuando estaba en su mejor momento. Su nombre es Selena” dijo el intérprete de ‘Otro día más sin verte’ sobre el escenario.

Una década después, Gloria Estefan reiteraría su apreció por la esposa de Chris Pérez uniéndose a la alineación de 'Selena Vive', un concierto en memoria de la cantante, para interpretar 'I Could Fall in Love', una de las canciones en inglés de ese esperado disco que no llegó —o, para ser precisos, llegó póstumo con el lanzamiento de 'Dreaming of you', con cuatro temas en inglés y material inédito en español que ha vendio más de 4 millones de copias—.



“Selena nos hizo enamorarnos de su voz, de su sonrisa, de su música. Gracias familia Quintanilla y gracias Selena por tanto amor”, dijo Estefan en ese evento celebrado en el año 2015.

La admiración no se detiene ahí. Gracias a la diligencia de los fans de la artista —que no son pocos— abundan en internet retazos de entrevistas con celebridades; actores y cantantes de diferentes generaciones y procedencias que tienen algo bueno qué decir sobre el legado de la intérprete de 'Bidi Bidi Bom Bom'.

Los ejemplos abarcan también un amplio espectro de géneros musicales: de Beyoncé, al ritmo tropical de Celia Cruz, el pop de Katy Perry y Shakira o el funk de Bruno Mars.

La actriz Eva Longoria lo resumió en una frase: "(Selena) hubiera sido más grande que todos nosotros".



De acuerdo con Deborah Paredez, autora del libro 'Selenidad', la 'Reina del Tex Mex' se volvió úna leyenda no solo por su música o sus reconocimientos, sino por cómo es recordada. Cómo su imagen "ha sido usada para movilizar emociones, flujo de efectivo, votos e identidades emergentes".

Veintidós años después de su muerte Selena es, como quería, un puente entre el mundo latino y el anglosajón, un referente en la forma de vestir y de maquillarse —MAC, que sacó una línea de producto basado en la artista que se agotó en 24 horas lo sabe bien—y, al ritmo de la tecnocumbia, hasta de moverse.