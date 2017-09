Colapsó el departamento de Otto Sirgo: pierde su patrimonio y se va de la Ciudad de México

El actor mexicano Otto Sirgo fue una de las víctimas del terremoto que el pasado 19 de septiembre sacudió México: “El edificio está inhabitable, lleno de grietas por todas partes. De hecho, nos desalojaron porque está en peligro de derrumbe”, dijo en exclusiva a Univision Entretenimiento el actor de 70 años de edad.

“Nos dejaron entrar un momento que sirvió para que entre Vale mi hija, mi nieto y yo sacáramos documentos importantes y ya no nos dejaron volver a entrar. Hoy a las tres de la tarde hay una junta con peritos y dictaminarán qué es lo que se tendrá que hacer y ya vendrá toda la cuestión legal”, explicó el actor que vivía en un cuarto piso dela Colonia del Valle, una de las más afectadas en la Ciudad de México.



El actor al que vimos en ‘Tres veces Ana’ relató que en el momento del terremoto de 7º en la escala de Richter que sacudió la Ciudad de México: “Yo estaba montando una obra de teatro con Patricia Reyes Spíndola. Ahí comenzó a moverse todo, al terminar traté de comunicarme con mi esposa y fue muy desesperante porque no había comunicación".

"Afortunadamente un amigo de Paty que pasó por su casa venía en moto y me dijo: 'yo lo llevo'. La verdad es que llegamos rápido y da pena decirlo, pero en varios tramos nos fuimos en sentido contrario y otros tantos arriba de la banqueta. Logró dejarme a tres cuadras de mi casa porque era imposible pasar y de ahí corriendo”.



Otto Sirgo abandonó la Ciudad de México junto con su esposa, la también actriz Maleni Morales por temor a otro movimiento telúrico: “Evidentemente no me quería quedar ahí. Le dije a Maleni agarra tres calzones y vámonos a San Miguel, hicimos mucho tiempo para poder salir de la ciudad y aquí estamos esperando a ver si es que van a tumbar mi edificio, si van a recuperar a ver qué pasa, pero está sumamente dañado”.

“Por el momento no quiero enterarme de nada ya es bastante con los noticieros que está terrible y es muy doloroso. Es un hecho que debo regresar, pero mi esposa se queda aquí (en San Miguel de Allende, Guanajuato). Ya lo hablamos y estamos decididos a no regresar a vivir a la Ciudad, sólo iré cuando tenga que grabar algo pero ya no quiero estar allá. Nos tragamos los dos (terremotos) del 85 el del día siete (de agosto de 2017), ahora este y perdemos la casa, la verdad ya no quiero estar”, terminó el actor.



