Clarissa Molina tiene un mensaje para el anónimo que le envió rosas desde California

La conductora y modelo admite que tiene una larga lista de pretendientes, pero hasta el momento no ha detectado entre ellos al que sería su compañero ideal.

La conductora y modelo Clarissa Molina asegura que la lista de quienes la pretenden "está larga", aunque por el momento la falta de tiempo le impide establecer una relación con cualquiera que no sea su anhelado príncipe azul.

Como dato curioso, en entrevista con Mezcalent reveló que hace unas semanas, cuando cumplió 26 años, recibió un hermoso arreglo de rosas. "Alguien me mandó rosas y fue de California", es lo único que pudo saber. "No tengo idea de quién es, así que ¡gracias!", dijo con la esperanza de que su admirador anónimo sepa que el detalle fue de su agrado.



Su reacción no implica que en estos momentos esté dispuesta a comenzar una relación pues "no tengo tiempo, lamentablemente, a menos que llegue el príncipe azul, el hombre perfecto que me entienda perfectamente y nos enamoremos. ¡Bueno, así sí!".

Sobre las cualidades con las que debe contar su "príncipe azul", detalló que es clave la química que tenga con ella. "Y algo que valoraría mucho es el respeto, que me tengan respeto, que sea una persona que entienda mi mundo. Estar en una relación uno estando en este medio es un poco complicado porque uno está expuesto a que hombres te escriban, los hombres te miren, entonces el hombre sí tiene que ser bien seguro de sí mismo".



Por otro lado, la joven colaboradora de El Gordo y la Flaca compartió que se mantiene en preparación constante para cualquier reto profesional que se le presente. "Mi proyecto realmente es prepararme para lo que trae mi futuro, ¿qué me trae? Muchas cosas buenas seguramente, es lo que estoy visualizando... Siempre estoy tomando clases; de actuación, de oratoria, clases de inglés, lo hago vía Skype con una profesora en Los Angeles, la cual me ha servido muchísimo, entonces estoy en constante preparación porque uno nunca sabe cuando la oportunidad te va a llegar".