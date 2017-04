Will Smith y Jessica Chastain se unen a Pedro Almodóvar como jurado de Cannes

Se ha designado ya qué personalidades estarán al frente del jurado que entregue reconocimientos como la codiciada Palma de Oro en el próximo Festival de Cine de Cannes.

Entre ellos, se encuentra el actor Will Smith, superestrella de Hollywood de grandes hits como 'Independence Day' y la saga de 'Men In Black' y dos veces nominado al Oscar. También está la actriz igualmente dos veces nominada al Premio de la Academia Jessica Chastain ('Zero Dark Thirty', 'The Most Violent Year').

El cineasta español Pedro Almodóvar fungirá como presidente del jurado, como ya se había anunciado con anterioridad.

Además, se ha elegido a la actriz y cantante china Fan Bingbing, gran estrella en su país natal y protagonista de decenas de cintas, incluyendo 'X-Men: Days of Future Past' y 'Iron Man 3' para Hollywood.

Más celebridades que completan el jurado son el director coreano Park Chan-wook, quien ganara en el festival en 2004 por 'Old Boy', y el compositor francés Gabriel Yared ('The English Patient').

La directora, guionista y productora alemana Maren Ade, que presentó el año pasado en Cannes la nominada al Oscar 'Toni Erdmann' y el cineasta italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera por 'The Great Beauty', también se suman al grupo.

Esta semana también se anunció que Uma Thurman presidirá el jurado de la sección especial Un Certain Regard.



El festival, en su edición número 70, tendrá lugar del próximo 17 al 28 de mayo.

MEMORIAS DE CANNES 2016:



