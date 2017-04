Sofía Vergara se convierte en bailarina de flamenco

Los 'emojis' o pequeños iconos divertidos que todos usamos ya en mensajes de texto o redes sociales están a punto de explotar en la pantalla grande, ya que este verano la compañía Sony Animation estrenará la película convenientemente titulada ' The Emoji Movie'.

En ella, cada uno de los emojis existentes tiene su propia personalidad y aventuras, liderados por Gene, un emoji que nació sin filtro y tiene muchísimas expresiones. Entre estos personajes, está la bailarina de flamenco, cuya voz será otorgada por Sofía Vergara.

A través de un comunicado de prensa, se nos presenta la primera imagen de la colombiana en su personaje.



Sony Pictures Animation

"Interpreto a la bailarina de flamenco, quien no para de bailar. Baila cuando se levanta en las mañanas, cuando come, hasta cuando duerme. Es muy difícil de controlar cuando está manejando y poniéndose el maquillaje. Pensé que era el papel perfecto para mí porque la gente siempre me dice que me parezco a ella", anunció Vergara, emocionada de participar en este interesante proyecto.

Otros famosos que sumaron su talento vocal a 'The Emoji Movie' son TJ Miller, Patrick Stewart, Rob Riggle, Maya Rudolph y James Corden. La cinta se estrena el próximo 28 de julio.

