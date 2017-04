Salma Hayek ‘sueña’ con que Eugenio Dérbez se convierta en el mejor comediante de Estados Unidos

Para la actriz mexicana películas como ‘How to be a latin lover’ son la puerta de entrada para que el humor mexicano marque las comedias anglosajonas, con Dérbez como abanderado.

Entrevistar a Eugenio Derbez y a Salma Hayek no es posible sin morir de la risa /Univision

Pasaron varios años para que las agendas de Salma Hayek y Eugenio Dérbez les permitieran trabajar juntos, un plan que concretaron como protagonistas de la película 'How to be a latin lover' .

Esta comedia, en la que interpretan a los hermanos Sara y Máximo, los actores buscan provocar algunas risas y resaltar el papel de la comunidad latina dentro y fuera de la industria cinematográfica.

Como hincapié en esta intención, la película rinde pequeños homenajes a la cultura mexicana —a la música de José José, al mezcal—, tiene diálogos enteros en español y "combina el sentido del humor americano y el sentido del humor mexicano con mucho balance", explica Hayek a Univision Entretenimiento.

Además, la presencia de los dos idiomas es un elemento que hace más verosímiles a los personajes protagónicos: "así es la vida, sobre todo en Estados Unidos, pasas del inglés al español constantemente, habblas en español con la gente cercana y hablas en inglés en el trabajo" describe Dérbez.



Esta película es también una piedra de toque en la carrera del actor mexicano, quien "veía como imposible" protagonizar una comedia en inglés y estar "en las grandes ligas", al lado de "actores maravillosos como Adam Sandler o Will Ferrell".

Para la actriz veracruzana es la puerta entrada para probar que el humor latino es más universal, "las comedias americanas no viajan bien, no son exitosas en otras partes del mundo" asegura la veracruzana, "mi sueño es que él (Eugenio) sobrepase a todos por poder entrar a mercados mundiales en los que la gente si se ría del humor porque tiene ese sabor latino", agrega.

'How to be a latin lover' se estrena el próximo 28 de abril y cuenta la historia de Máximo, un 'gigolo' en decadencia que recurre a su hermana Sara, una madre soltera con poco tiempo para la diversión, cuando los lujos de su estilo de vida se ven comprometidos.



