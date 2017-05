'Hackers' piden dinero a Disney trar robar una película

Esta semana el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, aseguró que unos piratas cibernéticos robaron un largometraje del estudio de entretenimiento y, a cambio de no divulgar en internet su contenido, exigen un rescate.

De acuerdo a 'The Hollywood Reporter' Iger dio estas delclaraciones durante una reunión en Nueva York con los empleados de la cadena ABC, donde afirmó también que Disney no pagará a los 'hackers'.

Los autores del robo cibernético amenzaron al estudio con revelar un fragmento de 5 minutos de la película si no reciben una gran suma de dinero en la moneda digital conocida como 'bitcoin'.

Si sus pretensiones económicas no se cumplían, entonces los piratas informáticos revelarían fragmentos de 20 minutos hasta quedar conformes con el pago.

Iger no dio a conocer el nombre de la película robada que podría ser uno de los tres estrenos que Disney tiene en puerta: 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' o 'Cars 3'.

Ve también: