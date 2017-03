'Frozen' sin princesas y Elsa como villana: la otra versión que Disney valoró

' Frozen' fue un tremendo éxito para Disney, recaudando más de un billón de dólares en taquilla internacional. Pero la historia de las hermanas Elsa y Anna, con todo y su pegajosa canción 'Let It Go' pudo haber sido completamente distinta, como revela uno de sus productores.

En la más reciente edición de la revista Entertainment Weekly, el productor Peter del Vecho asegura que pasaron por varias revisiones de la historia, incluyendo un final bastante intenso, antes de decidirse bien cómo hacer la cinta animada.

"Cuando empezamos, Anna y Elsa no eran hermanas", relata Del Vecho. "Ni siquiera eran miembros de la realeza. Además, Elsa era la villana, era pura maldad - más o menos como en el cuento de Hans Christian Andersen. Así que al inicio teníamos una villana con el corazón congelado en Elsa y una heroína inocente con Anna. Al final, las dos se involucraban en una batalla épica en donde Elsa creaba un gran ejército de monstruos de nieve y lanzaba una devastadora avalancha contra todos".

Suena a entretenimiento 100% familiar y alegre, ¿no?



Kristen Bell confirma que Frozen 2 es oficial /Splash News - splashnews.com / splashnewsonline.com 0 Compartir

Pero entre diversas discusiones entre todo el equipo, la historia fue evolucionando hasa que al director Chris Buck y a la directora y co-guionista Jennifer Lee comenzaron a argumentar si era buena idea que Elsa fuera la mala de la cinta y por qué no mejor hacer a las mujeres hermanas.

Ya con el cambio, Del Vecho explica que se pudo explorar que "Elsa entonces tenía miedo de sus poderes y de lastimar a la gente que amaba, incluyendo a su hermana. Ahora teníamos un personaje que era sobre el amor, Anna; mientras Elsa era sobre el miedo. Este cambio llevó a que Elsa fuera un personaje más real y con quien el público pudiera identificarse, en lugar de tener una historia tradicional sobre el bien contra el mal. La premisa al final es que el amor es más fuerte que el miedo".



publicidad

De ahí se dio el otro cambio en hacer al personaje de Hans el villano principal que desataba el fuerte conflicto de la cinta, en la que las hermanas salvan el reino y resuelven sus diferencias - ¡Listo! Algo más lindo y que evidentemente culminó en una película bastante exitosa.

Para leer más sobre las revelaciones sobre la trama alterna de 'Frozen', lee aquí el artículo de Entertainment Weekly.

MIRA TAMBIÉN: