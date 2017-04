Demián Bichir protagonizará la cinta de horror 'The Nun'

El actor mexicano interpretará a un sacerdote en la cinta derivada de la exitosa saga de 'The Conjuring'.

Demián Bichir se enfrentará a una "monja diabólica", ya que ha sido anunciado como el estelar de la película de terror 'The Nun', de la compañía New Line, según confirma The Hollywood Reporter.

Este proyecto está basado en uno de los personajes de la cinta ' The Conjuring 2', de James Wan. En aquella secuela, protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, se enfrentaban al espectro de una monja. Fue tanto el éxito del tenebroso personaje que el estudio decidió hacerle su propia película.

Ahora, Bichir ha firmado contrato para interpretar a un sacerdote llamado Burke que es enviado por Roma para investigar la muerte misteriosa de una monja, desatando la nueva trama de espanto.

Corin Hardy estará al frente del proyecto, del cual todavía no se revelan más actores o detalles.

'The Nun' será el segundo proyecto que se desprende de la exitosa saga de horror 'The Conjuring', ya que anteriormente se hizo la cinta ' Annabelle' sobre la muñeca poseída que aparece en la primera parte. Este verano se estrenará en cines la secuela, 'Annabelle: Creation', que protagoniza la actriz mexicana Stephanie Sigman.



Annabelle seguramente estaría feliz de encontrar buena compañía en la monja titular.



