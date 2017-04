Así cautivó 'La La Land' al mundo entero

El premio lo recibieron a nombre del director iraní Asghar Farhadi quien no asistió a los premios en protesta al veto migratorio del presidente Trump. "Siento no poder estar aquí pero no lo estoy por respeto a la gente de mi país y a la de los otros seis a los que no nos permiten la entrada en Estados Unidos. Esta situación genera miedo y se oponen a las democracias", envió en su mensaje.

Foto: Getty Images | Univision

0 Compartir