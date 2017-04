Chris Evans revela si dejará de interpretar al 'Captain America'

El actor Chris Evans reveló si dejará de interpretar al ‘Captain America’ en una entrevista en The Ellen Show.

Como parte de la promoción para la película que protagoniza, ‘Gifted’, el actor asistió al show de Ellen donde la presentadora le hizo preguntas acerca de los rumores que se han creado de que podría dejar de darle vida al emblemático personaje de Marvel.

Elles DeGeneres le preguntó si las últimas veces que se pondría el traje del ‘Capitain America’ serían en las próximas películas de ‘Avengers’ a lo que Chris simplemente respondió: "Mi contrato ha terminado... ese es el final de mi contrato".



El actor de 35 años ha interpretado a este personaje desde 2011 con la película 'Captain America: The First Avenger' . Aunque ya lo habíamos visto como superhéroe antes de ser 'Steve Rogers', pues en 2005 encarnó a 'Johnny Storm', mejor conocido como 'The human torch', en 'Fantastic Four' y 'Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer' (2007).

Posiblemente, su contrato como ‘Captain America’ termine después de filmar las próximas entregas de ‘Avengers’. La tercera película ‘Avengers: Infinity War’ y la cuarta aún sin título.



