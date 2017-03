Chris Evans habla de la manera más dulce sobre su ex Jenny Slate

El actor Chris Evans recordó de la manera más dulce la relación que sostuvo con la actriz Jenny Slate y además le confesó a la revista People que ella es su “ser humano favorito”.

"Ella es mi ser humano favorito. Es la mejor. Nunca he conocido a nadie en mi vida que maneje el idioma inglés como ella. Sólo escoge oraciones precisas. Siempre le decía: 'Acabas de escoger palabras increíbles que articulan bellamente lo que dices'", expresó Evans sobre Jenny.

Asimismo, señaló que la actriz es una persona tan increíble que incluso no hay nada en ella que no se pueda amar: "Hablar con ella es una forma de arte, porque las imágenes asociadas a sus expresiones son tan coloridas. Ella es muy vulnerable, muy honesta, está muy interesada en los otros, más que en ella misma. Tiene mucha compasión. No hay nada que no se pueda amar de ella".

Sin duda alguna, Chris parece el ex novio perfecto, pues en todo momento se expresó de Jenny como un completo caballero.

Por otra parte, Jenny Slate ya había abierto su corazón para hablar sobre su romance con el ‘Captain America’. En una entrevista para Vulture, Jenny confesó que no terminaron en malos términos y que le encantaría ser su amiga en un futuro.

"No estamos en malos términos, pero en realidad no nos hemos visto, ni hablado mucho. Creo que es probablemente lo mejor. Me encantaría ser su amiga algún día... Sin arrepentimientos", dijo la actriz de 34 años.



publicidad

Asimismo, confesó que nunca imaginó que unca chica como ella podría estar con un hombre como Chris porque simplemente no era su tipo de mujer, o es algo que ella imaginaba. Y al igual que el actor, Jenny se expresó de Chris de una manera dulce y respetable.

"No me importa hablar de él en absoluto. Es una persona encantadora. No lo sé. Se siente como algo enorme. El año pasado fue un gran año para mi corazón. Nunca, nunca pensé en mantener algo privado, porque eso no es lo que realmente soy, y ahora estoy aprendiendo esas cosas, y son extrañas, una especie de lecciones que aprender".



Chris Evans y Jenny Slate se conocieron durante el rodaje de la película ‘Gifted’. Su romance se hizo oficial cuando ambos asistieron juntos al estreno de la película animada ‘The Secret Life of Pets’ en junio de 2016. Su ruptura se hizo oficial en febrero de este año, ya que se decía no pasaban suficiente tiempo juntos.

Ver también: