Joe Jonas anuncia su boda con una princesa de 'Game of Thrones'

El cantante estadounidense Joe Jonas y la hermosa actriz británica Sophie Turner anunciaron sorpresivamente que se casarán, a través de las redes sociales.

El músico y modelo, que fuera vocalista de los Jonas Brothers y actual líder de la banda DNCE, hizo el anuncio este domingo en su página de la red social Instagram, publicando una imagen de sus manos entrelazadas, la de ella con un hertmoso anillo de compromiso, junto al mensaje "ella dijo sí". En dos horas, la fotografía había alcanzado más de 500.000 likes.



La relación entre Jonas y Turner fue una sorpresa para muchos, ya que la hermosa protagonista de 'Juego de Tronos', en la que encarna a la princesa Sansa Stark, había mantenido un bajo perfil. aunque ya habían surgido algunos reportes acerca de visitas de Joe al set de 'X-Men: Phoenix', la nueva película de la saga en la que actúa Sophie con Jennifer Lawrence.

Entre las exnovias de Jonas, de 28 años, se cuentan Demi Lovato, Gigi Hadid y Taylor Swift. Desde el pasado otoño, se dio el flechazo con Sophie Turner, de 21 y los fotógrafos han documentado cada paso de la pareja, desde Nueva York a Londres, ciudad a la que el joven viajó para conocer a los padres de la que es ahora su prometida.



Entre los dos suman más de 13 millones de seguidores en redes y sus fans ya les han adjudicado hasta su propio acrónimo, Jophie. Ellos, sin embargo, prefieren mantener un perfil bajo y no acostumbran hacer declaraciones. Joe no ha ido mucho más allá de admitir que “hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz”. Apenas ha publicado fotos de Jonas en la Red.

En tanto, en el número de agosto de la edición británica de la revista de modas Marie Claire, Sophie habló un poco más acerca de la pérdida de intimidad que supone ser fotografiada constantemente. “Es como vivir en una pecera. Es frustrante que las cosas más mundanas se conviertan en noticia. Qué aburrimiento. ¿De verdad no hay otros titulares?”. Sin embargo, la dicha de ambos se refleja en todas sus imágenes juntos.



Este sería el primer matrimonio para ambos.