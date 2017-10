Chiquis Rivera se plantea ser mamá "a los cuarenta y algo" y Lorenzo Méndez parece estar de acuerdo

Después de presentarse el domingo pasado en un festival de música regional mexicana en Fontana, California, Chiquis Rivera habló sobre su salud, luego de una visita reciente al hospital en la que tuvieron que removerle de emergencia un quiste en los ovarios.

“No he estado en el escenario como por cuatro semanas pero ya estoy bien” comentó Rivera, “me pusieron un tratamiento, era algo que habían encontrado que no estaba ahí, que la verdad no me gustó nada” agregó en una entrevista para el programa 'El Gordo y La Flaca'

La cantante también repitió que a raíz de este padecimiento decidió congelar sus óvulos, pues una de sus prioridades a futuro es convertirse en madre.

“Prefiero ahorita que están jóvenes mis óvulos, congelarlos para que así el día que quiera tener babies pues los tenga, a los mejor a los cuarenta y algo”, explicó la intérprete de 32 años.



La decisión de Rivera también parece ser un consenso, Lorenzo Méndez, quién habló con los medios sobre la salud de su pareja después de que estuvo en el hospital el pasado septiembre.

“Cuando dice el doctor que a lo mejor le va a tener que quitar un ovario, si te da un poquito de miedo” contó el vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, reafirmando que como pareja tienen planes, "si Dios quiere", de formar una familia.

"En el futuro va a haber nuevas" concluyó Méndez, después de que le preguntaron si pensaba casarse pronto con la hija de la fallecida 'Diva de la Banda'.

