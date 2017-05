Chayanne: “A mí me mantiene la gente”

Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como ‘Chayanne’, no tiene una vida perfecta. Ha enfrentado dificultades como cualquier ser humano, pero él ha tomado los momentos difíciles como una oportunidad para crecer, y así se lo contó a Alberto Sardiñas en el el nuevo episodio de su podcast ‘El Show de Alberto Sardiñas’.

A los seis años Chayanne jugaba beisbol y no imaginaba que cuatro años después estaría en un grupo musical llamado ‘Los Chicos’, la banda rival del grupo ‘Menudo’, en Puerto Rico, compuesto inicialmente por Chayanne, Ray Diaz, Migue Santa y Tony Ocasio.

Hoy, después de haber vendido más de 40 millones de discos alrededor del mundo, el artista considera instintivo el haber pasado exitosamente de artista infantil a estrella musical en la vida adulta, pero reconoce que “todo empieza en la casa, los valores, los principios...”, y agradece a sus padres su ejemplo, sus enseñanzas y el gran amor con que fue criado.



Chayanne en el estudio de Amor 107.5 en Miami, entrevistado por Alberto Sardiñas Univision

“Trata de tomar la mejor decisión. Si te equivocas, no importa, porque aprendiste de eso”, le explica Chayanne a Sardiñas. De hecho, el cantante acepta el dolor y la muerte como una parte de la vida que hay que aceptar, para seguir adelante, “porque la vida es corta y es hermosa’, de todas maneras.

Sabe que sus hijos están marcados por ser hijos de una persona famosa, y le preocupa como papá, pero a la vez aplica otra lección de sus padres: “cuidarte, protegerte y respetarte”.

Chayanne practica ejercicio físico como una forma de oxigenarse y estimularse mentalmente cada mañana. Y también se lo inculca a su familia.

En su nueva producción musical se unió al reggaetonero boricua Wisin (Juan Luis Morera Luna). Parecía un dúo no muy viable, pero el resultado (el tema ‘Qué me has hecho’), ha gustado y sorprendido a muchos seguidores de Chayanne, quien lo intuía y le dijo a Wisin “va a ser un placer trabajar contigo”.



