Charlie Massó le pide a Julián Gil que tome nota de cómo perdió la custodia de sus hijos

Charlie Massó, exintegrante del grupo Menudo, lamenta que su amigo Julián Gil esté atravesando un pleito legal por la manutención de su hijo Matías Gregorio.

Además de la amistad que tiene con el actor, el cantante es empático con la situación pues es similar a la que él vivió en el 2004, cuando se separó de Yanilet Aracena.

“Les deseo lo mejor, primero por la amistad y admiración que les tengo y segundo porque ya caminé ese caminito y no es nada bonito" dijo Massó en entrevista con Univision Entretenimiento.

Hasta la fecha el intérprete de 'Dulces besos' no mantiene relación con sus hijos, Charlie de 24 años y Ángel de 21, por los problemas que tuvo con su expareja.

"Nunca tuve relación con mis hijos y me costó 15 años poder demostrar en un tribunal que yo tenía la razón y que me exigían de más”, explicó.



En el 2014, el cantante enfrentó un juicio que lo pudo llevar hasta la cárcel, cuando Aracena lo acusó ante la corte de no haber cumplido con la manutención de sus hijos por más de 10 años, acumulando una deuda por más de 74 mil dólares.

“Fue un proceso difícil, duele saber que las cosas salieron tan mal y que no puedo convivir con mis hijos, nunca lo he hecho y me hacen falta” detalló el también empresario.

El cantante tomó partido en el pleito entre De Sousa y Gil al saber que la pensión que está peleando Marjorie es de 200 mil dólares, de acuerdo a documentos revelados por 'El Gordo y La Flaca'.

“Cuando a mí me sucedió fui por los libros (de Hacienda), presenté mi información y pedí que hicieran el cálculo con cómputo y que sólo me dijeran cuánto debía pagar y listo. Cuando no puedo, ajustamos y vemos que rollo, eso es lo mejor que él podría hacer”, dijo el cantante como consejo a su amigo Julián Gil.

A pesar de las circunstancias, Massó espera que la pareja resuelva sus diferencias, "tengo fe de que logren recapitular todo esto y salgan adelante los dos", expresó el el cantante puertorriqueño, quien trabajó con la actriz venezolana en la telenovela ‘Gata Salvaje’.



“Les deseo a los dos lo mejor y ojalá logren entablar un diálogo. Si no pueden estar juntos por cuestiones de pareja, pues nada, disfruten a su hijo y hagan lo mejor que puedan para que él sea un hombre de bien en el mañana”, concluyó.