Chantal Andere no se ocupa de sus problemas legales: "Para eso es mi marido"

Chantal Andere se niega a hablar del proceso legal que enfrenta desde hace unos meses por despido injustificado interpuesto por su exchofer, asegura que ella no se hace cargo de ese tema, porque todo lo resuelve su esposo Enrique Rivero Lake, a pesar que el juez dictaminó que la actriz debía darle 100 mil pesos Rubén Martínez Díaz, dice no saber más del caso.

“Ese tema nunca lo he tocado públicamente, porque no me interesa darle lugar a algo que para mí no lo es, además son cosas que mi esposo conoce mejor que yo”, señaló la actriz que actualmente vemos en la telenovela ‘El Bienamado’.

“Para eso es mi marido… Yo qué me voy a estar preocupando por eso”, expresó con un tono de ironía.



Ante la insistencia sobre si pagó o no la cantidad que el juez dictó, la actriz se limitó a decir: “Si tanto les preocupa ese tema, pregúntenle a Rubén cuando lo vean. Entiendo que soy una figura pública y cuando algo se hace público siempre hay que contestar, no salir corriendo ni huir. Pero, ojo, puedo contestar lo que yo quiera”, aseguró.

Marcelo Yáñez, abogado del exchofer Rubén Martínez, dio a conocer en diferentes medios de comunicación que la actriz no va a pagar: “La prueba de que la señora se niega a cumplir con la orden del juez, es que concurrieron al juicio de amparo”.

Lo que sí comentó fue sobre su salud, pues hace un par de meses se fracturó los tobillos durante un descanso de las grabaciones de la telenovela. Ahora ya está recuperada al cien por ciento y aunque aún tiene ciertas restricciones, hace su vida normal.



“Puedo usar tacones hasta de 8 centímetros, pero no más altos, por el momento. Soy muy alta y tampoco creas que me gusta mucho usarlos, así que eso no es un problema”.



Finalmente, ahora que ya terminaron las grabaciones de la telenovela ‘El Bienamado’, tomará vacaciones a lado de su familia’, sin detenerse por el problema que enfrenta con su ex empleado.

“Voy a disfrutar, que se lo debo a mi familia, yo no tengo nada porque preocuparme o ¿me ves preocupada?”.