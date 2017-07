Yamil Gorritz defiende que él no filtró el video sexual que protagonizó con la cantante Noelia

A pesar de que la cantante Noelia expresó en redes sociales que no estaba de acuerdo con la atención mediática que su examante, Yamil Gorritz, está recibiendo por su nuevo sencillo, el cantante apareció este lunes en el noticiero Primer Impacto para dar su versión en relación a la filtración de un video con contenido sexual que protagonizó con la puertorriqueña.

En entrevista con Tony Dandrades el artista urbano dijo que aunque no recordaba si la idea de grabar un video sexual había sido suya o de la venezolana las drogas no tuvieron nada que ver en la decisión.

“Cuando pasó mi infarto a los 16 años con la cocaína le puse cruz y raya a las drogas. Me dediqué al gimnasio, me dediqué a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi imagen. […] Una persona que está cuidando su cuerpo constantemente como que no matchea mucho lo de la droga”, expresó el cantante.



“Ella califica como el momento como lo más bochornoso de su vida y yo también”, agregó.

El intérprete, que estrena hoy el sencillo ‘Tenías 16’ también aseguró que no estuvo involucrado en la distribución del video, “Yo siempre dije, [fue] su padrastro. Obviamente van a culpar al negrito, punto. Yo estoy acostumbrado a eso porque todavía vivimos en una sociedad de prejuicios, yo era el reggaetonero, el que tenía tatuajes, el chico malo" afirmó.

En el marco del programa Gorritz presentó el video de su nuevo sencillo 'Tenías 16 años', una canción que ha casuado polémica por hacer alusión a la sexualidad de una menor de edad, "una cosa es romper la ley. Este es un país libre de expresión" dijo el cantante sobre este material, asegurando que la letra está basada en una ficción.



"Hay dos versiones: una limpia y una sucia. El público underground, mi target, la masa es lo que está pidiendo y es lo que les gusta", concluyó.



