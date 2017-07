"No soy una prostituta": la respuesta de esta actriz de 19 años a las críticas por usar shorts

"Estoy muy enojada porque se enfoquen en que me pongo shorts y porque comenten que no está bien que los use" escribió la actriz Ariel Winter en su cuenta de Twitter, en respuesta a los usuarios que la criticaron por las fotos que comparte en Instagram.

"Es verano. Supérenlo." sentenció la actriz en su nota. "Hace calor y obviamente voy a usar ropa mínima. No voy a sufrir con un cuello de tortuga para complacer a nadie" agregó la joven de 19 años que da vida al personaje de Alex Dunphy en la galardonada serie 'Modern Family'.



Ariel Winter pide que dejen de llamarla prostituta por usar shorts Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

"No soy una prostituta porque me pongo shorts y tank tops. Soy una chica normal." prosiguió Winter, luego de que algunos usuarios insinuaran que algunas de sus publicaciones en Instagram podrían ser parte de un sitio de pornografía.

"Por favor dejen de molestar a las adolescentes. Solo estamos viviendo nuestras vidas. Dejen de criticar todo y a todos", concluyó.



#yourbodyisYOURS Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 2:02 PDT

La actriz también había compartido una ilustración de las piernas de una chicha en minifalda con la leyenda "el largo de una falda no es proporcional a su disposición sexual a pesar de si la sociedad nos ensaña a sentir vergüenza de nuestros cuerpos".

Mira también: