Julián Figueroa reafirma que no le fue infiel a su novia embarazada

"Estoy más preocupado por mi mujer, por estar tranquilo con Imelda, que va a tener a mi niño en un mes" contó el cantante Julián Figueroa al programa 'El Gordo y La Flaca', en relación a las imágenes, y un video, que publicó un medio mexicano en las que Figueroa aparece besando a la conductora cubana Grette Durán.

"Ustedes decidan qué creer, no tengo nada que decir, no es algo que me importe" agregó el hijo de Maribel Guardia, quién defendió públicamente a su hijo y contó al mismo programa que su hijo no era infiel y que las imágenes difundidas no eran recientes.

De acuerdo con la versión de Guardia, las fotos en las que su hijo Julián parece traicionar a su novia desde hace tres años son "de una vez que Julián e Imelda se habían peleado y bueno, estaba solito, pasando desamores", explicó la futura abuela de 58 años.



Maribel Guardia defiende a su hijo Julián Figueroa de las acusaciones de infidelidad que se publicaron en México /Univision 0 Compartir

Aunque aseguró que "sí va a haber boda" el cantante de música regional contó que la dufusión de estos materiales le habían causado problemas y, reafirmando las aseveraciones de su madre, fueron tomadas cuando "ella [Imelda] y yo estábamos peleados".

Para finalizar Figueroa dijo que actualmente no tiene ningún tipo de contacto con Durán, "la bloqueé, no me gustan cuando hablan de mi vida privada, es algo muy sagrado para mi, mi prioridad son mi hijo y mi carrera", concluyó.